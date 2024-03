Giant Skull: AAA und Singleplayer mit 100 Entwicklern

Giant Skull soll nicht gigantisch wachsen

In Zeiten, in denen regelmäßig Studios geschlossen und hunderte von Entwickler entlassen werden, gibt es ein paar Lichtblicke., der Creative Director vonund der, hat ein neues Entwicklerteam am Start:Dort will der talentierte Designer allerdings nicht dem aktuellen Trend von Free-to-Play-Spielen und Live-Service-Ansätzen folgen. Stattdessen will sich der US-Amerikaner treu bleiben und verschreibt sich der– die aber keinesfalls ein unvorstellbares Budget verschlingen sollen.Asmussen hat Respawn Entertainment Mitte 2023 verlassen und somit einige Monate nach der Veröffentlichung von. Sein eigentlicher Plan war das nicht, aber wie er in einem Interview mit gamesindustry.biz verrät, hat sich einegeboten. "Ich habe meine Zeit bei Respawn wirklich genossen, und das Jedi-Team ist unglaublich. [...] Aber dann bot sich diese Gelegenheit, und... es juckte mich in den Fingern", so der Creative Director, der sich bereits für God of War 3 auszeichnen konnte.Bei Giant Skull will er sich nun weiterhin den Dingen widmen, die er und das Team beherrschen. Angesichts von Asmussens Vergangenheit lässt sich also vermuten, dass das kommende Spiel einund der Story werden wird. Zumindest beschreibt es die Pressemitteilung bereits in dieser Art und Weise. "Wir wollen nicht versuchen, etwas zu machen, womit wir uns nicht vertraut fühlen. Wir sind auf Singleplayer-Games fokussiert", so Asmussen im Interview weiter.Mit an Bord sind bereits einige weitere Mitglieder, die früher beiodergearbeitet haben. Unter anderem dabei: Jeff Magers, der Design Director fürund Star Wars Jedi: Survivor, und Art Director Patrick Murphy, der bereits beiundseine Hände im Spiel hatte. Zusammen mit verschiedenen Investoren will man ein großes AAA-Spiel auf Basis dererschaffen.Allerdings auch nicht zu groß: Für Asmussen ist es möglich, mit einem verhältnismäßig kleinem Studio einzu erschaffen. Aktuell sei der Plan, auf etwa 100 Mitarbeiter anzuwachsen – mehr sollen es eher nicht werden. "Ich glaube nicht, dass man mehrere hundert Leute benötigt, um ein AAA-Spiel zu entwickeln."Giant Skull will zudem modern sein und aufsetzen. Angestellte können von der ganzen Welt aus arbeiten, sofern sie das möchten. "Jedi: Survivor, so ziemlich das gesamte Spiel, wurde mit Remote-Work entwickelt. Es ist also machbar. Viele Teams haben es geschafft", heißt es von Asmussen weiter.In der Gründung seines eigenen Studios sieht er zudem einen, in dersind.