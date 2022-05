Letztes aktuelles Video: UpdateTrailer



Die Entwickler von Team Earthwars und Oneoreight kündigen an, dass ihr Action-Rollenspiel Lost Epic am 28. Juli für PC, PS4 und PS5 in der finalen Version erscheinen wird.In Lost Epic dreht sich alles um den Krieg zwischen Göttern und Menschen. Als "God Slayer" stellt man sich ihnen in den Weg und erkundet dabei die Welt. Jede Waffe hat ihre eigenen Moves und mit den "Divine Skills" kann der eigene Charakter angepasst werden.Wer bereits jetzt schon reinspielen möchte, Lost Epic ist seit Juni 2021 im Early-Access erhältlich und hat wie der folgende Trailer zeigt, gerade das neue Update 1.3.0 erhalten.