Aya Neo Air Plus: Preiswerte Alternative zum Steam Deck vorgestellt

Aya schickt mit dem Neo Air Plus wohl bald ein brandneues Handheld für PC-Spiele ins Rennen. Die technische Ausstattung geht in Ordnung und der Preis liegt weit unter dem des Steam Decks.Im just angekündigten Handheld des Herstellers Aya kommt der ebenso neue Mendocino-Chip von AMD zum Einsatz, der dem im Steam Deck werkelnden Aerith-Chip recht ähnlich ist. Er bietet dank seiner Bauweise zwar eine bessere Energieeffizienz kann APU-seitig aber nicht mit dem Steam Deck-Chip mithalten, er liegt leistungstechnisch also etwas darunter.Gut, es wäre bei dem aufgerufenen Preis wohl etwas zu viel verlangt, aber auch im Neo Air Plus ist nur ein LCD-Bildschirm mit einer Größe von sechs Zoll und einer maximalen Auflösung von 1080p verbaut. Als Festplatte dient eine kompatible M.2-SDD, der Speicher ist per MicroSD-Karte erweiterbar. Das Betriebssystem ist wahlweise das hauseigene, auf Linux basierende, Ayaneo OS, auch eine Ausstattung mit Steam oder Windows ist laut Hersteller möglich.Auf dem Papier sind die Leistungsdaten des Aya Neo Air Plus dem Steam Deck fast ebenbürtig, aber eben nur fast. Ob und welche Abstriche ob der unterlegenden Hardware gemacht werden müssen, kann aktuell nicht belegt werden – denn das Neo Air Plus muss erst noch in die Fertigung gehen. Aus diesem Grund dürfte eine Kickstarter-Kampagne in den nächsten Wochen folgen. Bei einem Preis von unter 300 Euro finden sich hier mit Sicherheit zahlreiche Unterstützer.