Warhammer 40.000: Rogue Trader: Rollenspiel im Warhammer 40.000-Universum angekündigt

Wie die Entwickler verlautbarten, wird das Rollenspiel dabei viel Freiheit zur Erkundung bieten. Die Handlung und Erkundung soll dank eines eigenen interstellaren Raumschiffes dabei auf vielen verschiedenen Planeten von der Agrar- bis zur Makropolwelt stattfinden, die geplündert oder dem eigenen Handelsimperium hinzugefügt werden können. Für Rollenspiele außerdem wichtig: Auch die eigenen Entscheidungen werden laut den Entwicklern eine wichtige Rolle spielen und dabei sogar das Schicksal ganzer Welten entscheiden können. Auf ihrer Reise sollen die Spieler laut Owlcat Games den korrumpierten Kräften des Chaos sowie den tödlichen Xenos der 40k-Universums begegnen, die in rundenbasierten Gefechten bekämpft werden. Zur Seite stehen dem Rogue Trader dabei Verbündete – vom keramitgepanzerten, übermenschlichen Space Marine über Aeldari Ranger bis hin zur fanatischen Sister of Battle des Adepta Sororitas.



Warhammer 40.000 Rogue Trader wird für PC und "Konsolen" erscheinen, ein Release-Datum steht noch nicht fest.

Ein großer Tabletop-Name wird als RPG umgesetzt - mit Rogue Trader entwickeln Owlcat Games ein klassisches Rollenspiel im finsteren Sci-Fi-Universum von Games Workshop.Angekündigt wurde der Titel auf dem Warhammer Skulls Event am 1. Juni 2022. Und Tabletop-Kenner wissen bereits: Rogue Trader ist der ursprüngliche Name des Erfolgs-Systems Warhammer 40.000, das 1987 in der ersten Edition erschienen ist. Im Rollenspiel von Owlcat Games ( Pathfinder:Kingmaker Pathfinder: Wrath of the Righteous ) sollen die Spieler dann auch die Kontrolle über einen solchen "Rogue Trader" übernehmen: unabhängige Glücksritter, die in der Koronus Expanse am Rande des Imperiums der Menschheit nach Ruhm und Reichtum streben.