Warhammer 40.000: Rogue Trader: Release des Rollenspiels für Dezember angekündigt

Warhammer 40k: Rogue Trader – Alle Infos zum Release

Als hätte es in letzter Zeit keine 100-Stunden-Rollenspiele gegeben, setzt Owlcat Games noch einen drauf: Nochwird, und das nicht nur für den PC.Nachdem das Entwicklerteamist, steht nun fest, dass Rollenspielfans nicht mehr lange warten müssen: Imfällt der Startschuss und zwar auch für Besitzer einerGenauer gesagt findet dervon Warhammer 40.000: Rogue Trader amfürundstatt. Dies haben die Entwickler bei den englischsprachigen Kollegen von IGN mit einem Trailer bekanntgegeben, der die wichtige Info zum Schluss preisgibt und zwischendurch einen ganz groben Überblick gewährt:Für RPG-Fans bedeutet das, dass ihr euch schon in wenigen Wochen auf den nächsten Spielemarathon einstellen könnt. Nach einemund, die bereits zahllose Stunden verschlingen können, wird auch Rogue Trader kein knapper Ausflug. Ganz in der noch jungen Tradition von Owlcat Games wird nicht mit Inhalten gegeizt, sondern ihr könnt euch locker aufeinstellen. Die Pathfinder-Spiele lassen an dieser Stelle grüßen.Bereits die Beta, welche Vorbesteller seit Juni spielen dürfen, ist prall gefüllt, trotz des natürlich unfertigen Zustands. Wir konnten auf diese Version in der Vergangenheit schon einen Blick werfen und verraten euch mehr dazu