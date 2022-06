Evercade EXP: Neues Retro-Handheld angekündigt

Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur) Screenshot - Evercade EXP (Spielkultur)

Nach Evercade und Evercade VS kommt mit der Plattform EXP der nächste Retro-Streich: Die tragbare Konsole will mit neuer Bildschirm-Technologie punkten und ist natürlich mit allen Evercade-Modulen kompatibel.Das 2020 erschienene Retro-Handheld Evercade hatten wir getestet und für gut befunden , im letzten Jahr legte Hersteller Blaze dann mit der Plattform Evercade VS nach, die das spannende Konzept "alte Games auf neuen Modulen" souverän auf eine stationäre Konsole übertrug. Derweil wuchs die Bibliothek an coolen, ausgefallenen (Arcade-) Retro-Perlen weiter an.Im nächsten Winter ist wieder die Handheld-Fraktion am Start, denn dann erscheint die neue Evercade EXP , inklusive Bildschirm mit IPS-Technologie (4,3 Zoll, 800 x 480 Pixel), Tate-Modus (Software-Drehung auf Hochkant für Shoot'em-Ups) und Aufladen per USB-Typ C. Preislich wird das Gerät bei 150 Euro landen, die neue Konsole ist blütenweiß und wird mit der, ebenfalls neuen, Irem Arcade 1 Collection (gleich mehr dazu) gebundelt. Auch eine limitierte, schwarze Version für vermutlich 200 Euro wird es geben, dieses Bundle beinhaltet dann auch das frische Modul Toaplan Arcade 1, ein Hardschalen-Case sowie einen Schlüsselanhänger in Cartridge-Form. Der Vorverkauf für die Limited Edition ist bereits gestern am 1. Juni gestartet, die Standard-Version kann ab September geordert werden. In unserer Bildergalerie findet ihr reichlich Fotos und Renders zum Durchklicken.Neben der dritten Evercade-Konsole hat Blaze auch gleich noch zwei Retro-Collections auf Modul angekündigt – und damit zwei Volltreffer für Pixelfans gelandet. Auf der Irem Arcade 1 Collection sind mit R-Type und In The Hunt zwei Shoot'em-Up-Schwergewichte. Ersteres hat die 2D-Shooter-Welt geprägt wie kaum ein anderer Titel, letzteres gehört zu den schönsten Bitmap-Spielen überhaupt. Moon Patrol, 10 Yard Fight, Mr Heli und Lightning Swords komplettieren das Modul.Die Collection Toaplan Arcade 1 umfasst sogar acht alte Games: Tiger-Heli, Alcon, Flying Shark, Truxton und Zero Wing aus der Shooter-Fraktion und dazu noch Guardian, Snow Bros. sowie Teki Paki!. Release-Termine für die beiden Cartridges gibt es noch nicht, wir rechnen aber ebenfalls mit dem 4. Quartal 2022 und nehmen sie unter die Lupe, sobald die Dinger auf dem Markt sind; genauso wie natürlich die Evercade EXP selbst. Zu guter Letzt seht ihr unten noch den ersten Trailer zur Hardware...Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer