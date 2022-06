Warhammer 40.000: Boltgun: Doom trifft 40k - Shooter im Oldschool-Look angekündigt

Mit einem kurzen Teaser wurde der Shooter von Auroch Digital beim Skulls Event am 1. Juni vorgestellt. Außer einem 3,5-Zoll großen Retro-Speichermedium und einigen kurzen Action-Sequenzen wurde allerdings nicht viel gezeigt. Allerdings ist das auch gar nicht nötig, denn die ersten Shooter-Szenen erinnern in ihrem Pixel-Look frappierend an längst vergangene Shooter-Zeiten mit Doom Quake und Duke Nukem 3D In Boltgun schlüpft man in die Rolle eines Space Marines, der mit der namensgebenden, heiligen Waffe des Adeptus Astartes gegen Chaos Space Marines und die Dämonen des Warp austeilt.Wann genau es 2023 mit Kettenschwert und Bolter im Retro-Look gegen die Ausgeburten des Chaos losgeht steht noch nicht fest. Auf welchen Plattformen hingegen schon: Erscheinen wird Warhammer 40.000: Boltgun für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.