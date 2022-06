Resident Evil 4: Erster Trailer und Erscheinungstermin des Remakes sind da

Für sehr lange Zeit war es nur ein Gerücht, jetzt legt Capcom mit Fakten nach. Der wohl beste Teil der Resident-Evil-Serie bekommt ein Make-Over in Sachen Grafik, Gameplay und Handlung.Die State of Play hatte es in sich, belohnt wurde, wer sich Streichhölzer unter die Augenlider geklemmt hat. Denn Hersteller Capcom zeigte endlich erstes Material zum kommenden Remake von Resident Evil 4.Für die Entwicklung zeichnet sich M-Two verantwortlich, diese Unit konnte schon mit der Neuauflage von Resident Evil 3 überzeugen. Unter der Leitung des Ex-CEO von Platinum Games, Tatsuya Minami, soll das Remake von Resident Evil 4 eine völlig neue und stark modernisierte Spielerfahrung auf Basis der leistungsfähigen RE-Engine liefern.Der schnell geschnittene Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die runderneuerte Grafik. Im Kern geht es wohl abermals darum Ashley Graham, die Tochter des amerikanischen Präsidenten aus den Fängen des übellaunigen Lord Osmund Saddler zu befreien. Ebenfalls im Trailer zu sehen ist Ada Wong, die wie schon im Original in ein paar Abschnitten des Spiels als Hauptfigur zum Einsatz kommt. Dazu gibt es schaurige Impressionen aus dem ersten Ganado-Dorf und der Moment in der kleinen Hütte, wo nach dem Ausruf „It’s Game Time!“ die Hölle losbricht, wird ebenfalls angeteasert.Der verantwortliche Produzent Edvin Edso hat noch ein paar zusätzliche Informationen zur Neuinterpretation von Resident Evil 4: "Dieses Mal wird das Spiel so entwickelt, dass es die modernste Qualität für einen Survival-Horror erreicht, der für das Jahr 2023 geeignet ist, während die Essenz des Originalspiels erhalten bleibt. Wir wollen, dass sich das Spiel für Fans der Serie vertraut anfühlt, aber auch ein frisches Spielgefühl vermittelt. Dies geschieht, indem wir die Handlung des Spiels neu erfinden, dabei aber die Essenz der Spielrichtung beibehalten, die Grafik modernisieren und die Steuerung auf einen modernen Standard bringen."Und lange müssen wir gar nicht mehr warten. Bereits am 24. März 2023 erscheint das alte, neue Resident Evil 4 für PC, PS5 und Xbox Series.