Resident Evil 4: Capcom Showcase 2022: Neue Infos & Szenen vom Remake

Der Publikumsliebling Resident Evil 4 stand natürlich im Fokus bei Capcoms gestriger Show. Es gab ein paar neue Szenen zu sehen – und die Info, dass ihr das Spiel wieder in Third-Person-Sicht zocken werdet.Yasuhiro Anpo, der Director vom Remake, und Yoshiaki Hirabayashi, der Producer des Spiels, hatten ein paar Worte zum heiß erwarteten Spiel übrig: Sie versicherten, dass Capcom die Neuinterpretation, den modernen Anstrich für Resi 4 natürlich äußerst sorgfältig angeht. Noch stärker als im Original soll das Gefühl von Einsamkeit und die Furcht vor dem, was vor Leon liegt, sein. Capcom verspricht actionlastige Kämpfe – Kenner der Remakes von Resident Evil 2 3 wüssten Bescheid, was sie in dieser Hinsicht erwartet.Storytechnisch geht es natürlich um Leon S. Kennedy. Nachdem er die Zombie-Apokalypse in Raccoon City überstanden hat, wird er als Spezialagent direkt dem US-Präsidenten unterstellt. Und muss natürlich ran, als dessen juvenile Tochter entführt wird – wieder geht es in ein abgeschiedenes Dorf nach Europa, wo die Einheimischen Spanisch sprechen. Die "Ganados" wurden laut Capcom komplett neu designt, sie sollen noch besser vermitteln, was es heißt, wenn eine Gruppe von Leuten vom Wahnsinn kontrolliert wird.In den wenigen neuen Spielszenen, die wir euch unten als Video verlinkt haben, sehen wir Herrn Kennedy dann auch in der typischen Kamera-Perspektive: Die dicht hinter dem Charakter platzierte Kamera gewährt euch einen guten Überblick, ist in der Action aber immer nah dran. Welche Steuerungskniffe uns das Spielen, Lenken und Ballern nächstes Jahr noch einfacher machen, das verrieten Anpo und Hirabayashi leider nicht.Gleich mehrfach wies Capcom auf den Release-Termin, den 24. März 2023 hin, obgleich das seit letzter Woche nun keine neue Info mehr war. Resident Evil 4 erscheint für PC, die PS5 und beide Xbox-Series-Konsolen.