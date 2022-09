Resident Evil 4: Erscheint auch für PlayStation 4 & Resident Evil Showcase im Oktober

Resi-4-Remake auch für PS4



Das Resident-Evil-4-Remake wird am 23. April 2023 für PC, PS5, PS4, und Xbox Series X | S erscheinen.





Capcom hat im Rahmen der Tokyo Game Show angekündigt, dass das Remake von Resident Evil 4 ( ab 18,95€ bei kaufen ) überraschend auch für PlayStation 4 erscheinen wird. Die Xbox One wurde nicht erwähnt.Das Remake von Resident Evil 4 ist ein völliger Neuaufbau des Horror-Klassikers von 2005 im Stile der Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 . Es ist davon auszugehen, dass Capcom nicht nur die Kulisse, sondern auch die Spielmechanik an die Gegenwart des Survival Horrors anpassen wird. So ist aus ersten Trailern ersichtlich, dass man in der Bewegung Zielen und Schießen können wird - eine Abkehr von der Mechanik des Originals.Auch die Handlung wird laut Capcom angepasst. Es kann vermutet werden, dass man eine inhaltiche Anknüpfung an die Geschehnisse von Resident Evil Village suchen wird.Gleichzeitig kündigte Capcom ein Showcase im Oktober an, bei dem es sich vor allem um Resident Evil drehen wird. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass neben dem angekündigten DLC für Resident Evil Village vor allem das Remake von Resident Evil 4 im Fokus der Veranstaltung stehen wird.