Rollerdrome: Skater-Shooter mit stylischem Look angekündigt

Screenshot - Rollerdrome (PC, PS4, PlayStation5) Screenshot - Rollerdrome (PC, PS4, PlayStation5)

Skate oder stirb: Langsamer zu werden oder anzuhalten, ist eine todsichere Methode, euch umbringen zu lassen. Jagt dem Adrenalinrausch hinterher und haltet immer euer Tempo – ihr müsst ständig in Bewegung bleiben und euch Wege durch die Arena suchen. Konzentriert euch darauf, gegnerischen Angriffen auszuweichen und Tricks auszuführen – beides füllt eure Munition wieder auf. Ihr könnt auf Gegner schießen, um ihre Gesundheit zu verringern und sie ins Taumeln zu bringen, aber lasst euch nicht dazu verleiten, anzuhalten!

Nachladen: Ihr erhaltet Munition, indem ihr Tricks ausführt. Je komplexer der Trick, desto mehr Munition kann er euch einbringen. Mit dem DualSense Wireless-Controller für PS5 spürt ihr den verringerten Widerstand im Abzug, wenn euch die Kugeln ausgehen – setzt das zu eurem Vorteil ein, damit ihr wisst, wenn euer Magazin leer ist, und plant entsprechend, damit ihr beim nächsten Mal genug Munition habt.

Waffen: Euch steht eine Reihe von Waffen zur Verfügung, während ihr euch durch die Levels vorankämpft – von Schrotflinten bis hin zu Granatwerfern. Nehmt euch Zeit, um herauszufinden, welche Waffen euch am meisten liegen und welche am effektivsten gegen verschiedene Gegnertypen sind.

Geschicktes Ausweichen: Ihr solltet zwar ständig in Bewegung bleiben, müsst aber auch wendig sein, um Gegnern auszuweichen – oder sie zur Strecke zu bringen. Nutzt eure Ausweichrolle, um blitzschnell die Richtung zu ändern. Haltet die Augen offen nach Gegnern, die euch ins Visier nehmen – beim DualSense Wireless-Controller für PS5 lösen bestimmte gegnerische Angriffe außerdem haptisches Feedback aus, das sich je nach Art des Angriffs unterschiedlich anfühlt. Ihr könnt dieses haptische Feedback als Hinweis darauf nutzen, wann der perfekte Moment ist, um euch wegzurollen.

Strebt nach Perfektion: Die Ausweichrolle und das Ausweichen in der Luft sind nicht nur praktisch, um euch umherzubewegen – sie sind auch eure stärksten Moves, mit denen ihr jedem Angriff der Hausspieler ausweichen könnt. Mit dem richtigen Timing könnt ihr beim Ausführen einer Ausweichrolle in den Superreflex-Modus eintreten.

Immer super bleiben: Der Superreflex-Modus lässt euch den ultimativen Flow-Zustand erleben! Als Athlet in Bestform erlebt ihr durch den Adrenalinrausch bei perfekt ausgeführten Tricks einen Augenblick völliger Klarheit, der in Zeitlupe vor euch abläuft. Diese kurzen Zeitlupen-Momente sind der ideale Augenblick, um fortgeschrittene Tricks zu zeigen oder ein paar Gegner wegzupusten.

Setzt auf Kombos: Kombos erreicht ihr durch mehrere Kills in schneller Folge. Das 3D-Audio von PS5 liefert euch räumliche Audiohinweise, anhand derer ihr den Standort von Gegnern in der Arena ausmachen könnt. Nutzt diese Sounds, um eure Gegner so schnell wie möglich auszuschalten und eine vernichtende Kombo aufzubauen, die euch mega viele Punkte einbringt.

Die heiligen Schriften: Wenn ihr in einem bestimmten Level feststeckt – oder einfach auf eine höhere Punktzahl aus seid –, dann werft einen Blick ins Tricktionary. Darin ist im Detail erklärt, wie ihr neue, aufregende Tricks hinlegt. Ihr könnt klein anfangen, aber je besser ihr werdet, desto mehr solltet ihr euch auf den Bereich mit den fortgeschrittenen Tricks konzentrieren – diese schwierigen Manöver helfen euch, eure Punkte zu maximieren, und bringen euch beim Nachladen außerdem mehr Munition ein.

Ein Skater-Shooter mit Zeitlupen-Kills & Tricks, in Szene gesetzt von retrofuturistischer Comic-Grafik, programmiert vom OlliOlli -Team. Klingt nicht nach einem Kassenschlager, aber nach verdammt viel Spaß.Wer sich unter "Skater-Shooter" nicht allzu viel vorstellen kann, der findet unten im schicken Trailer Antwort auf fast alle seine Fragen. Uns gefällt der Look schonmal ziemlich gut – und die Stylo-Kills in Slowmotion sehen nach Spaß in My Friend Pedro -Manier aus. Über einen eventuellen Mehrspieler-Modus schweigen sich Entwickler roll7 (bekannt für die formidablen OlliOlli- Spiele) und Publisher Private Division bislang aus – es handelt sich also hier nicht um den 23. bunten Multiplayer-Shooter, sondern eher um einen Solo-Titel mit Turnier-Charakter.Rollerdrome erscheint am 16. August für PS4, PS5 und PC – und soll 29,99 Euro kosten. Und wer noch viel mehr dazu lesen möchte, dem wird unter den Screenshots geholfen...Creative Director Paul Rabbitte und Lead Game Designer Andreas Yiannikaris kommen auf dem PlayStation Blog zu Wort: "Wir schreiben das Jahr 2030 und ihr nehmt an einem neuen knallharten und blutigen Sport teil – Rollerdrome. Kombiniert stylishe Skatetricks mit vernichtenden Zeitlupen-Kills und wählt dabei eure Waffen sorgfältig aus, um den finalen Schlag zu landen und es bis zum Ende der Runde zu schaffen."