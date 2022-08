Rollerdrome: Entwickler sprechen über Grafik und Charaktere des stilechten Skate-Shooters

Spannende Einblicke





Der namensgebende Blutsport soll in der dystopischen Retrozukunft die Öffentlichkeit von der unbequemen Wahrheit ablenken, dass die eigene Welt von Unternehmen regiert wird. Rasanten Rollschuh-Gefechte samt Schießkolben sind neben der Geschichte über eine finstere Verschwörung die Hauptelemente des Einzelspieler-Shooters aus der Verfolgerperspektive.In dem 5-minütigen Video geben Charakter Artist Rachel Cox und Lead Artist Antoine Dekerle exklusive Einblicke in die Entwicklung der Charaktere sowie des einzigartigen Stils mit der Farbpalette aus den 70er Jahren. Die beiden Teammitglieder des Studios, welches unter anderem für das 2D-Skater-Spiel OlliOlli verantwortlich ist, gehen dabei auf Punkte wie das Entwerfen der Kleidung oder die Herausforderungen ein, die eine solche Grafik mit sich bringt. So zum Beispiel, wie man mit nur ein paar Linien definieren kann, aus welchem Material ein Gegenstand genau besteht.Wie der Entwickler auf Twitter bekannt gibt, können PlayStation Plus Premium Abonnenten den Titel zum Start mit den PS Plus Game Trials kostenlos testen und sich so ein eigenes Bild über das Rollschuh-Gefecht in Retro-Optik verschaffen. Genauere Informationen zu Rollerdrome findet ihr in diesem Beitrag