Seasons: A letter to the future: Besinnliches Reise-Abenteuer auf dem Fahrrad

Dieses Spiel schnappt sich ein Megafon und ruft ganz laut: "Ich bin indie". Zum Glück tut es das auf wunderbare, behutsame Weise. Die virtuelle Reise per Rad könnte ein Hit werden.So einen Titel hätten wir von Scavengers Studio, dem Macher des semi-gelungenen Fortnite -Konkurrenten Darwin Project , nicht erwartet: Seasons: A letter to the future, das diesen Herbst für PC, PS4 und PS5 erscheinen soll, vereint gleich mehrere spannende Aspekte in sich: Es geht ums Fahrradfahren, man kann darin Audio-Eindrücke aufnehmen und es ist ziemlich hübsch; mit seiner pastellig-stilisierten Grafik hat es das Gewisse etwas, um Kunden abseits des AAA-Mainstreams anzusprechen.Eure Spielfigur erkundet eine offene Spielwelt mit dem Rad. Die Macher versprechen: "Dank der Haptik des DualSense-Controllers werdet ihr das Terrain auf PS5 unter euren Reifen spüren. Beim Fahrradfahren spürt ihr einen Widerstand durch die adaptiven Trigger des Controllers, wenn ihr steile Hügel hochfahrt, und könnt dann entspannt bergab sausen." Natürlich dürft ihr auch absteigen, mit Leuten sprechen oder die Natur erkunden. Eure Spielfigur kann ihre Erlebnisse und Sinneseindrücke stets mit einem Mikrofon oder einer Kamera festhalten, so entsteht im Laufe eurer Reise ein virtuelles Tagebuch mit euren Erinnerungen.Welches Spielgefühl sich beim Zocken von Seasons konkret einstellen wird, können wir aktuell nur schwer einschätzen. Die Versprechungen der Entwickler klingen aber so gehaltvoll wie großartig: "Die Zeit, die ihr mit anderen Leuten verbringt, ist enorm wichtig. Ihr helft ihnen, Momente stiller Krisen zu durchstehen. In ihrem Leben ist die Veränderung, die die Welt erwartet, nicht abstrakt, sondern unmittelbar. Sie versuchen, sich damit zurechtzufinden, zu überleben und irgendwie weiterzuleben. Ihr helft ihnen. Ihr behaltet sie in Erinnerung. Die Entscheidungen, die ihr trefft, hallen nach, und die Wichtigkeit dessen, was ihr tut, wird zunehmend greifbarer. Wenn ihr den Charakteren, auf die ihr trefft, eure Aufzeichnungen zeigt, kann dies zu wertvollen Informationen oder Momenten führen, in denen ihr eine Verbindung aufbaut."