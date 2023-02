Season: A letter to the future: Launch-Trailer lädt zur digitalen Fahrradtour ein

Season: A letter to the future – Fotos schießen, Natur genießen

Erst gestern istauf den PC sowie die PlayStation 4 und 5 geradelt und präsentiert malerische Landschaften zum Entschleunigen und Entspannen.An wem der Indie-Naturausflug vorbeigezogen ist, der kann sich mit demzum Spiel nun einen Ersteindruck holen, der noch einmal die wichtigsten Elemente von Season: A letter to the future im Fahrradkorb transportiert. In einer Minute nimmt euch die Protagonistin auf ihrem Gepäckträger mit durch Felder, Wälder und zu mysteriösen Schreinen fernab der Zivilisation.Doch obwohl der Launch-Trailer zu Season: A letter to the future mit seiner einminütigen Laufzeit nicht besonders lang ist, verspürt er keine Eile euch durch actionreiche Gameplay-Szenen oder adrenalingeladene Zwischensequenzen zu zerren. Stattdessen wird ruhig in die Pedale getreten, durch einen Regenschauer geschoben oder vor dem Notizbuch verweilt.Das spielt im ruhigen Indie-Titel nämlich eine wichtige Rolle: Während ihr noch ein letztes Mal vor der drohenden Apokalypse die Natur bereist, schießt ihr Fotos, macht Notizen und nehmt Soundeffekte auf. Die wandern dann in euren treuen Begleiter aus Papier, damit ihr euch auch in Zukunft an diese besonderen Momente erinnern könnt.Auch wenn die Natur fernab der Menschheit und in völliger Isolation verlockend ist, solltet ihr die kauzigen Charaktere auf eurem Abenteuer nicht ignorieren. Der Trailer deutet zumindest an, welche Figuren euch mit ihrer Persönlichkeit und ihren Geschichten erwarten, behält die Details aber für sich – die sollt ihr schließlich selbst entdecken.Falls euch der Launch-Trailer bei einer möglichen Kaufentscheidung noch nicht genug geholfen hat, empfehlen wir euch. Ohne zu viel zu verraten, attestierten wir dem digitalen Fahrradausflug nicht nur, sondern auch die Vermittlung von berührenden Geschichten und traumhafte Szenerien.