Escape From Tarkov Arena: Kompetitive Mehrspieler-Gefechte als eigenständiges Spiel

Hardcore-Gefechte in der Arena





Escape From Tarkov ist vor allem bekannt für seine gnadenlosen und realistischen Gefechte zwischen Spielern - bietet aber neben PvP auch viele Survival- und PvE-Elemente, die in den Raids ebenfalls eine große Rolle spielen. Um Spielern, die vor allem auf den PvP-Aspekt von Escape From Tarkov aus sind einen neuen Spielplatz zu bieten, hat Battlestate Games jetzt einen Standalone-Ableger des Hardcore-Shooters angekündigt: Escape From Tarkov Arena.









Wie Battlestate Games verlauten lassen, finden an unterschiedlichen Schauplätzen in der fiktiven, russischen Stadt Tarkov Gladiatoren-Matches statt, die von einer mysteriösen Organisation, den Arena Masters, veranstaltet werden. Und wie es sich für einen bleihaltigen Sport gehört, gibt es natürlich auch einen Ansager, der die Matches kommentiert.

Kompetitive Matches als Standalone-DLC

Ein erster Trailer der kompetitiven Gefechte zeigt eine Mehrspieler-Karte, die durchaus an Shooter wie Call of Duty erinnert - und damit eine klare Abkehr von den eher realistischen Schauplätzen des Hauptspiels darstellt. Gleich bleibt allerdings das einmalige Waffenverhalten und die gnadenlose Effektivität der Schießeisen.

Die Entwickler versprechen in Escape From Tarkov Arena sowohl PvE als auch PvP Modi, ein eigenes Fortschritts-System mit Ausrüstungs-Freischaltungen sowie Features, die den Charakter der Spieler betreffen. Besitzer der Edge of Darkness-Version von Escape From Tarkov werden Arena gratis als DLC erhalten. Alle anderen Spieler können das Spiel separat erwerben. Der Besitz von Escape From Tarkov soll nicht vorausgesetzt werden.

Escape From Tarkov Arena soll laut Battlestate Games im "Herbst" in die geschlossene Testphase gehen.