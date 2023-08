Escape From Tarkov Arena: Kompetitives Standalone von Battlestate fühlt sich schon jetzt nach E-Sport an

Escape from Tarkov Arena: Wie ich zum ersten mal ein E-Sport Turnier gewonnen habe

Die Loadout-Übersicht mit verschiedenen Klassen.

Hier wartet man darauf, in die nächste Runde zu dürfen. Essen und Trinken sind natürlich bereitgestellt.

Im Teamfight Modus ging es noch einmal heiß her

Unsere Karte für den Teamfight Modus. Hier gab es neben Sturmgewehren auch gute Chancen Scharfschützengewehre zu nutzen.

Ein absolutes Highlight der diesjährigen gamescom war für mich zweifelsohne die exklusive Möglichkeit,- präsentiert vonund Nikita höchstpersönlich - noch vor Release selbst ausprobieren zu können. Als langjähriger Fan des Hauptspiels freue ich mich nach diesem Event umso mehr auf den Release des Standalone.Mit dem Arena Ableger wollen die Entwickler hinterein Spiel schaffen, welches sich in derfest etablieren kann. Auch im Hauptspiel gibt es schon einige Turniere und E-Sport Events, doch durch die extreme Komplexität und die Schwierigkeit ein gutes Balancing zu finden, sind diese Events hauptsächlich unter Fans bekannt. Das neue Standalone soll hier eher in die Fußstapfen von Counter Strike oder Call of Duty treten.Zu Beginn erklärte uns Nikita ersteinmal die Entstehungsgeschichte von Battlestate Games, Escape from Tarkov und dem neuen Ableger Escape from Tarkov Arena, womit ich natürlich schon recht vertraut war. Anschließend ging es direkt in einen vondie uns auf der gamescom vorgestellt wurden, das. Hierbei handelt es sich um ein kleines Turnier, von in unserem Fall 16 Spielern, die in Zweierteams antreten.Hier wurde ich mit einem anderen Redakteur, in eines der vielen Teams gesteckt. Daraufhin durfen wir uns auch schon unseraussuchen. Auf Grund der relativ kurzen Zeit während des Events, konnte ich mich hier leider nicht in Ruhe umschauen und war so gezwungen mich relativ schnell zu entscheiden. Meine Wahl fiel auf ein Loadout mit einer AK, einer Pistole und mittlerer Rüstung, mit diesem Loadout musste ich nun auchbestreiten. Es ist nicht möglich zwischendrin noch einmal zu wechseln.Im Shootout Modus, treten immergegeneinander an um sich entweder zu eliminieren oder nach einer kurzen Zeit einen bestimmten Punkt einzunehmen. Der Gewinner bekommt drei Punkte, der Verlierer geht leer aus. Bei einem Unentschieden bekommen beide Teams je einen Punkt. Ist euer Team gerade nicht dran, schaut ihr, dem gerade aktiven Team zu. Was erst langweilig klingt, ermöglicht jedoch eigentlich eine gute Möglichkeit, seine Gegner besser einschätzen zu können und sich so auf die nächste Runde vorzubereiten.Insgesamt spielen alle Teams einmal gegeneinander und wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde, das alles sollte nicht länger als 30 Minuten dauern., auch Waffen und Items funktionieren wie gewohnt. Obwohl wir hier keine Ausrüstung verlieren, ist der Druck in der kleinen Arena zu bestehen recht hoch, was von einem Ansager der regelmäßig das Geschehen kommentiert und die begrenzte Zeit pro Runde extrem verstärkt wird.Während unser Team in der ersten Runde noch absolut keine Chance hatte, wurde ich relativ schnell wieder ein wenig warm. Darum schafften wir es auch, ein paar Punkte zu sammeln und uns in die Top 3 des Events vorzukämpfen. Im letzten Match mussten wir dann gegen das erste Team antreten und konnten uns so selbst durch das Gewinnen dieser Runde auf den ersten Platz vorkämpfen. Alleine dieses kleine uns ungeplante Event, fühlte sich schon sehr nach eineran, in meinen Augen ein voller Erfolg für das Team von Battlestate.Der zweite Modus den wir spielen durften nannte sich. Hier gibt es größere Teams mit je, die in einem Best of Nine gegeneinander antreten. Durch den vorhin schon angesprochenen Zeitdruck und meine eigene Dummheit, schaffte ich es nicht ein anderes Loadout zu wählen, weshalb ich auch hier wieder meine zuverlässige AK mit ins Feld genommen habe.Während wir beim Shooutout noch auf einer eher kleinen Karte unterwegs waren, gab es hier schon etwas mehr Platz zum Ausweichen. Laut der Entwickler, ist aber, nur für dieses Event hatten sie es so geplant. In der Mitte befanden sich Teile eines Flugzeugs und am Rand der Map gab es einige kleinere Räume durch die man sich bewegen konnte.Wie auch im Shooutout, ging es hier ebenfalls darum, das gegnerische Team zu eleminieren. Schafft man das nicht vor Ablauf der Zeit, muss ein bestimmter Punkt auf der Karte eingenommen werden. Ich persönlich hatte leichte Probleme diese Punkte zu finden, das wäre an der Stelle eine kleine Kritik meinerseits. Sollte niemand zum Punkt laufen und trotzdem noch Spieler aus beiden Teams leben, wird wohl eine, die die Arena wieder freiräumen sollen.Die größte Schwierigkeit bei diesem Modus ist definitiv diedes eigenen Teams. Durch eine Armbinde in der Farbe der eigenen Truppe wird erkennbar gemacht, wer Freund oder Feind ist. Jedoch viel nicht nur mir das manchmal etwas schwer, auch meine Teammitglieder schossen anfangs regelmäßig auf mich. Besonders kurzes zögern um die Armbinde des Gegners zu checken, kann hier schnell zum Tod führen. Alles in allem aber ein sehr spaßiger Modus mit mehr, sofern man mit einer festen Gruppe spielt.Abschließend muss ich sagen, dass ich mich wirklich auf Escape from Tarkov Arena freue. Durch dieund die Möglichkeit im Shootoutin kleinen Turnieren teilnehmen zu können gefallen mir sehr gut. Zu den Loadouts und dem Progression-System möchte ich mich hier noch nicht äußern, da ich zu wenig Zeit hatte, mir diese Dinge genau anzuschauen. ich persönlich freue mich auf jeden Fall auf den Release, genauso wie ich mich auch auf den, dessen Rogue-Lite Modus ich ebenfalls auf der gamescom anspielen durfte.