Escape From Tarkov Arena: Shooter-Ableger wird weder Mikrotransaktionen noch Pay2Win-Systeme haben

ist noch lange nicht fertig, aber Entwickler Battlestate Games lässt nebenbei bereits an einem Ableger arbeiten.konzentriert sich ausschließlich auf die knackigen Gefechte des Shooters. Platz fürwird es nicht geben, wie das russische Studio bekanntgab.Seit 2017 befindet sich Escape from Tarkov in der geschlossenen Beta und ist einer der Vorreiter für das bei vielen Publishern hoch im Kurs stehende. Klassische Miktroansaktionen gibt es nicht, allerdings gibt es auch nur über die Vorbestellung einer von insgesamt vier Versionen Zugang zur Beta. Mit Escape from Tarkov Arena verfolgt man bei Battlestate Games ein ähnliches Prinzip.In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Gamespot stellt Nikita Buyanov, der Studio-Chef von Battlestate Games, klar, dass man bei Escape from Tarkov: Arena aufverzichten wird. "Wir sind dagegen", so Buyanov. Es wird demnach keine Möglichkeit geben, dass ihr euch mithilfe deines Einsatzes eurer Brieftasche stärkere Waffen oder mehr Granaten kaufen könnt.Das heißt allerdings nicht, dass der Arena-Ableger generell ohne zusätzliche Monetarisierung auskommt. Gemäß Buyanov denkt man darüber nach, Escape from Tarkov Arenamit neuen Inhalten zu versorgen. Auch ein, wie es unzählige andere Spiele seit Jahren einsetzen, ist noch längst nicht vom Tisch.Vorerst steht allerdings die Beta von Escape from Tarkov Arena vor der Tür. Voraussichtlich im Dezember sollen die Tore sich für alle Spieler, die entweder die 37 Euro teure Version von Arena vorbestellt haben oder bereits die Edge of Darkness-Edition von Escape from Trakov besitzen. Details, an welchem Tag die Beta startet und wie lange diese zugänglich sein wird, gibt es bisher noch nicht.Wir selbst konntenund waren durchaus von den kurzweiligen und intensiven Gefechten angetan.