E3 2023: Endgültig abgesagt - Die einst wichtigste Videospielmesse fällt 2023 aus

E3 2023: Vom großen Comeback zur Absage

Keine Zukunft für die E3?





Here's 15-year old me at the first-ever E3 in 1995.



E3 meant so much to me and to so many of you too.



Four years ago, I realized that E3 wasn't evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023

Die Zeichen haben sich in den letzten Wochen verdichtet, jetzt ist es offiziell:Die Veranstalter haben die Messe offiziell abgesagt.Die Ankündigung kommt nicht allzu überraschend, nachdem in den letzten Wochen große Studios wie Nintendo, Sony, Microsoft oder auch Ubisoft ihre Teilnahme an der diesjährigen E3 verwehrt haben. Es stellte sich generell die Frage, wer überhaupt noch auf der Messe vertreten sein wird. Nun ist klar: 2023 gibt es keine Show.Eigentlich sollte die E3 in diesem Jahr ein großes Comeback erleben. Nachdem die Messe in den letzten Jahren aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie entweder gar nicht oder nur als ein digitales Event stattfand, sollte jetzt wieder Normalität einkehren. Geplant war, dassund sowohl Pressevertreter als auch Spieler waren dazu eingeladen.Nach und nach bröckelte aber das Interesse an der E3. Ende Januar hieß es bereits in Gerüchten, dass– sprich Microsoft, Nintendo und Sony. Im Februar folgte dann die Bestätigung, dasswird. Auchund kündigte direkt ein eigenes Event an.Die Entertainment Software Association, kurz ESA, und ReedPop haben aus den vielen Absagen nun ihre Konsequenz gezogen: Die E3 2023 wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch eine digitale Veranstaltung ist vom Tisch.Wie es mit der einst größten Videospielmesse der Welt weitergeht, bleibt nach dieser Absage offen. Die Zukunft der E3 ist zumindest unklar und es dürfte so einige Spekulationen geben, ob es überhaupt noch einen Platz für diese Messe gibt oder Publisher zunehmend auf ihre eigenen Veranstaltungen setzen.In den sozialen Netzwerken teilen derweil Fans und verschiedene Branchengrößen ihre Erinnerungen an die E3. Geoff Keighley, der mit dem Summer Game Fest in Abwesenheit der E3 sein eigenes Konkurrenzformat aufbaute, schreibt etwa, dass die E3 ihm früher viel bedeutet hat, aber die Messe habe sich nicht an die digitale Ära schnell genug angepasst.Gleichzeitig gab Geoff Keighley bekannt, dass am 8. Juni das Summer Game Fest stattfinden wird. Am 11. Juni steigt dann auch Microsoft mit ein und wird sowohl seinen großen Xbox Games Showcase präsentieren,