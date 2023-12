E3: Die Videospielmesse wird endgültig eingestampft

E3: Das Ende wegen digitalen Events

Seit 1995 lockte diejährlich die größten und wichtigsten Videospielentwickler der Welt nach Los Angeles. Das ist nun für immer vorbei, denn die, so die gängige Bezeichnung, wirdDie Zeichen, dass irgendwann solch ein Schritt folgt, haben sich in der jüngeren Vergangenheit verdichtet: Die einst wichtigste Videospielmesse hat über die Jahre immer mehr, ehe die weltweite Covid-Pandemie zum kompletten Stillstand geführt hat., wurde dann aber abgesagt – nun ist es sogar ganz vorbei.In einem Statement gegenüber der Washington Post bestätigt Stanley Pierre-Louis, der Präsident der Entertainment Software Association, die. Die ESA ist der Veranstalter der Messe gewesen und hat jahrelang darum gekämpft, dass die regelmäßig in Los Angeles stattfindene Veranstaltung wieder zu alter Stärke findet. Jetzt gibt die Organisation diesen Gedanken auf."Wir wissen, dass es schwierig ist, sich von einer so beliebten Veranstaltung zu verabschieden, aber es ist die richtige Entscheidung angesichts der neuen Möglichkeiten, die unsere Branche hat, um Fans und Partner zu erreichen", so Pierre-Louis. Damit dürfte sich der ESA-Präsident vermutlich einerseits auf die vielen, die Publisher veranstalten, um sich direkt an die eigenen Fans zu richten. Dazu gehören beispielsweise Nintendo Direct-Ausgaben, welche meist unabhängig von einer laufenden Messe veröffentlicht werden.Andererseits hat die E3 aufgrund der Ausfälle in den letzten Jahrenunerwartete Konkurrenz erhalten. Mittlerweile veranstaltet der-Moderator in den Sommer-Monaten eine eigene Show, in der Publisher ihre neuesten Spiele vorstellen.Fans dermüssen angesichts der E3-Einstellung übrigens keine Sorgen haben:und sieht sich weiterhin als das "größte Games-Event".