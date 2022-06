Deliver us Mars: Spielszenen und Starttermin des Sci-Fi-Adventures veröffentlicht

Erkundung der Planeten

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments, zeigt heute erste Spielszenen ihres Sci-Fi-Adventures Deliver Us Mars , das am 27. September 2022 erscheinen wird.Deviler us Mars erzählt die Geschichte von Kathy Johanson, die sich mit der Crew der Raumfähre Zephyr auf den Weg zum roten Planeten macht. Dabei verfolgt sie das noble Ziel die Erde zu retten, indem sie lebenswichtige Kolonosationsschiffe zurückholt, die die Organisation "Outward" damals gestohlen hat.Als Spieler stellt man sich Jump-n-Run-Herausforderungen, löst Rätsel und schwebt in der Schwerelosigkeit. Neben Erde und Mond besucht man, wie der Name schon sagt, auch den Mars. Deliver us Mars wird am 27. September 2022 für PC, PS4, PS5, One und XBS erscheinen. Die Versionen für PC, PS5 und XBX besitzen Raytrace-Schatten und Reflexionen in Echtzeit. Weitere Details zum Spiel sollen im Rahmen der PC Gaming Show präsentiert werden.