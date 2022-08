Deliver us Mars: Spannungsvoller Story-Trailer zum Astronauten-Abenteuer präsentiert

Deliver Us Mars: Das ist der spannende Story-Trailer zum Sci-Fi-Sequel

Auf der Gamescom präsentieren Frontier Foundry und Entwickler KeokeN einen brandneuen Trailer zu Deliver Us Mars, in dem es um die Geschichte des Sci-Fi-Adventures geht.Nachdem uns die Entwickler bereits über die vergangenen Wochen immer mal wieder mit auf eine Reise zum Roten Planeten nahmen, auf der sie uns das Gameplay und einige Eindrücke des Entwicklungsprozesses näherbrachten, steht dieses Mal die Story im Vordergrund. Wir begeben uns auf eine völlig neue Mission, die rund zehn Jahre nach den Ereignissen von Deliver Us The Moon : Fortuna spielt.Mit dem neuen Trailer bekommen wir einen tiefen Einblick in die Geschichte von Kathy Johanson, der Protagonistin von Deliver Us Mars. Ursprünglich wurde sie von der Erde entsandt, um die revolutionäre Technik und die ARKs zurück auf ihren Heimatplaneten zu bringen. Doch als sie plötzlich die Stimme ihres verloren geglaubten Vaters zu hören vermag, rückt ihre eigentliche Mission unweigerlich in den Hintergrund.Fortan an kämpft sie mit ihrem moralischen Zwiespalt, den Planeten Erde und damit die Menschheit zu retten, aber auch, nach ihrem verschollenen Vater suchen zu wollen. Doch ihren eigentlichen Kampf trägt sie nicht nur mit sich selbst aus: Nach einer Bruchlandung auf dem Roten Planeten, die sie in einer Rettungskapsel gerade so überleben konnte, ist sie gezwungen, sich den mörderischen Marsbedingungen zu stellen.In der Rolle von Kathy und unserem täglichen Kampf ums überleben lösen wir allerhand Rätsel rund um das mysteriöse Verschwinden ihres Vaters, während wir die atmosphärischen Weiten des Mars erkunden. Dabei klettern wir an ungemütlichen Felswänden entlang, springen über lückenhafte Stahlträger, die hoch in der Luft hängen oder fahren im robusten Rover über die staubigen Wüstenlandschaften.Während noch vor etwas mehr als zwei Monaten die Rede davon war, Deliver Us Mars würde noch in diesem September für den PC, die Xbox- sowie die PlayStation-Konsolen erscheinen , ruderten die Entwickler mittlerweile ganz schön zurück. Der neue Release-Termin beläuft sich mittlerweile auf den 2. Februar des kommenden Jahres. Dies gab das Team von KeokN Interactive vor wenigen Tagen über Twitter bekannt.Den Entwicklern von Deliver Us Mars soll die Entscheidung zwar schwer gefallen sein, allerdings wollen sie sich auch die nötige Zeit nehmen, den perfekten Nachfolger von "Deliver Us the Moon" zu kreieren. So erklären sie: "Auch, wenn wir verstehen, dass die Nachricht enttäuschend ist. Wir freuen uns darauf, dass ihr euch den Herausforderungen des Mars stellt, seine feindlichen Umgebungen durchquert und das Geheimnis der ARKs entdeckt. Eure Geduld wird es uns möglich machen, die beste Erfahrung zu liefern".