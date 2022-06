Project M: Koreanisches Heavy Rain angekündigt

Interaktives Film-Videospiel

Weg vom Online-Rollenspiel?

Der koreanische Spielegigant NCsoft hat mit Project M einen Titel angekündigt, der wenig mit den MMO-Wurzeln des Publishers zu tun hat. Stattdessen erwartet uns offenbar ein koreanisches Heavy Rain In der Pressemitteilung wird Project M als "interaktives Film-Videospiel" bezeichnet -also vermutlich in etwa eine Erfahrung wie sie die Spiele von Quantic Dream oder Supermassive Games liefern. Entscheidungen, Story, Quicktime-Events!Ein erster Trailer unterstreicht diesen Eindruck und offenbart gleichzeitig erneut die grafische Wucht der Unreal Engine 5 . Die Szenen zeigen detaillierte Gesichter, unheimlich realistisch anmutende Umgebungen und knackige Hochglanz-Action. Laut NCsoft kommt hier das geballte Know-How aus den Bereichen 3D-Scans, Motion-Capturing und visuelle Effekte zusammen.Die Story soll sich um einen Mann drehen, der den Tod seiner Frau rächen will. Der Trailer scheint aber auch übersinnliche Kräfte ins Spiel zu bringen. Das erinnert im ersten Moment an Quantic-Dream-Titel wie Control oder Alan Wake, handfeste Infos gibt es aber noch nicht.Project M ist der erste große Schritt von NCsoft in den Einzelspieler-Bereich. Bisher stand der Publisher eher für Titel wie Aion Lineage und Guild Wars - allesamt erfolgreiche und extrem langlebige Online-Rollenspiele.Die angedeutete Produktionsqualität von Project M unterstreicht allerdings, dass die Koreaner auch in anderen Bereichen abliefern wollen. Allerdings: Der Titel befindet sich laut den Entwicklern noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Details wie etwa ein Release-Datum oder auf welchen Plattformen Project M veröffentlicht wird, stehen noch nicht fest.