Aliens – Dark Descent: Squad-Shooter mit Iso-Perspektive

Da sind sie wieder, die wohl bekanntesten Xenomorphen der Film- und Videospiel-Geschichte. Ein erster CGI Trailer soll die Stimmung vermitteln und auch eine knappe Sekunde Gameplay gibt es zu sehen.Das Pulse-Rifle nach zahllosen Stunden in Aliens: Fireteam bereits zur Seite gelegt? Dann besser gleich wieder schultern, denn die ätzenden Biester müssen schon wieder als Kanonenfutter in einem neuen Spiel herhalten.Der Rendertrailer zum Squad-basierten Einzelspieler-Erlebnis zeigt, wohin die Reise geht. Der Spieler stellt sein Team zusammen, rüstet es mit einer dem Einsatzgebiet entsprechenden Waffe und weiteren Gadgets aus, um sich dann der Alien-Horde zu stellen. Bevor es zur unausweichlichen Auseinandersetzung kommt, dürfen noch Verteidigungslinien per Turret errichtet werden, oder man versucht Zeit zu gewinnen, in dem einfach die Türen verschweißt werden. Klug ist, wer das Kampfgebiet im Innern einer nur scheinbar verlassenen Raumstation vorher genau studiert, um im Ernstfall eine Abkürzung zu nehmen oder einen schlauen Hinterhalt parat zu haben. Das gezeigte Material erinnert dabei stark an James Cameron’s Aliens-Variante, Gruselstimmung á la Alien: Isolation ist hier sicherlich nicht zu erwarten.Besonderen Nervenkitzel wollen die Entwickler dadurch erzeugen, dass ein Perma-Death-Feature wie ein Damoklesschwert über dem Einsatz-Team hängt. Wird ein Kollege von Aliens überrannt und sein Gehirn durchbohrt, dann bleibt er auch für den weiteren Spielverlauf verschollen. Am Ende des Trailers kann man ganz kurz einen Blick auf das Gameplay werfen, dass in einer isometrischen Perspektive dargestellt wird. Einen genauen Erscheinungstermin gibt es bis jetzt noch nicht, aber irgendwann im Jahr 2023 sollen die Aliens auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X wieder losgelassen werden.