One Piece Odyssey: Neuer Trailer stellt Setting vor

One Piece Odyssey: Setting, Charaktere und mehr im neuen Trailer

Worum es in One Piece Odyssey geht

Im Zuge des Summer Game Festes veröffentlichte Publisher Bandai Namco einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey. Wir bekommen einen ersten Einblick in das Setting des nächsten Piraten-Abenteuers gezeigt.Im neuen über zwei minütigen Trailer zu One Piece Odyssey, den wir euch weiter unten natürlich nicht vorenthalten wollen, bekommen wir eine ganze Menge zu sehen. Allem voran die wunderschöne Welt, in der die Crew rund um Monkey D. Ruffy auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer umherstreift, weiß dabei zu gefallen. Die Strohutbanede strandet auf der legendären Insel Waford, auf welcher sie den energiegeladenen Adio und die umso verschwiegenere Lim treffen. Beide Charaktere wurden eigens von Chef-Zeichner und Erfinder Eiichiro Oda designed und feiern in One Piece Odyssey ihren ersten großen Auftritt.Wie der Titel des Spiels möglicherweise verrät, begebt ihr euch an der Seite der Mugiwara-Piraten auf eine schier endlose Reise über die Weiten der Waford-Insel. Dabei müsst ihr euch nicht nur verschiedenen Hindernissen stellen, sondern es vor allem mit mächtigen Gegnern und Bossen in rundenbasierten, aber nicht weniger actionreichen Kämpfen aufnehmen.Ihr könnt euch frei entscheiden, welchen Charakter der Strohhut-Piraten ihr in One Piece Odyssey am liebsten spielen möchtet. Mit von der Partie sind natürlich Captain Ruffy, ebenso wie Schwertkämpfer Zorro, Koch Sanji, Navigatorin Nami und neben dem tierischen Arzt Chopper oder Lügenbaron Lysop auch alle neueren Mitglieder, wie beispielsweise Nico Robin, Fanky und Brook.Laut Publisher Bandai Namco, der bereits für die One Piece-Titel vor Odyssey verantwortlich war, soll das Spiel noch in diesem Jahr für die PlayStation 4, die PlayStation 5, Microsofts Xbox Series X und den Computer erscheinen.