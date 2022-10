One Piece Odyssey: 7 Minuten Gameplay aus dem Wüstenkönigreich Alabasta

One Piece Odyssey – Nächster Halt: Alabasta!

Aktuell schippern die Strohhüte mit One Piece Film: Red noch über die Kinoleinwand, am 13. Januar 2023 ist dann aber der Sprung auf den PC und die Konsole mit One Piece Odyssey gefragt.Bereits vor einer Weile haben die verantwortlichen Entwickler verraten, dass Ruffy und seine Crew in ihrem nächsten Videospielabenteuer nicht nur auf der ihnen unbekannten Insel Waford landen, sondern auch altbekannte Orte erkunden dürfen. Einem davon widmete man nun einen sieben Minuten langen Gameplay-Trailer.Dank des neuen Charakters Lim können die Strohhüte nämlich nach Memoria, die Welt der Erinnerung reisen. Die erste Station dieser nostalgischen Reise ist das Wüstenkönigreich Alabasta, das im neuen Trailer für eine Präsentation der zahlreichen Gameplay-Aspekte von One Piece Odyssey herhalten darf.So erwarten euch Rollenspiel-typische Aufgaben, bei denen ihr Informationen sammeln, Gegner besiegen oder Zutaten suchen müsst. Einige davon sind sogenannte Side Stories, in denen ein bestimmtes Crew-Mitglied im Rampenlicht steht und seine besonderen Fähigkeiten zur Schau stellt.Beim Erkunden von Waford und Memoria könnt ihr nämlich frei zwischen den einzelnen Piraten hin- und herwechseln. Egal ob Nami, Sanji oder Lysop: Die speziellen Talente der Strohhüte kommen auch bei der Erkundung zum Einsatz. Schiffsarzt Chopper kann dank seiner kleinen Körpergröße beispielsweise durch enge Gänge kriechen und Ruffy zieht sich dank seiner Gummikräfte an hoch oben gelegene Orte.Auch das für One Piece ungewöhnlicherweise rundenbasierte Kampfsystem kam im Gameplay-Trailer zur Geltung. Hier erwarten euch keine zufälligen Begegnungen, sondern sichtbare Monster in der Welt, mit denen es bei Kontakt zu einem Kampf kommt – ganz wie bei Dragon Quest 11 zum Beispiel.In den Gefechten selbst nutzt ihr dann klassische Fähigkeiten wie Buffs oder Heilzauber und konzentriert euch auf ein Schere-Stein-Papier-System, bei dem die Typen Kraft, Geschwindigkeit und Technik zum Einsatz kommen. Abseits der klassischen Kämpfe gibt es noch ein paar besondere Begegnungen, wo ihr bestimmte Herausforderungen absolvieren müsst.Allein die Möglichkeit einer Welt der Erinnerungen macht Hoffnung darauf, dass Ruffy und seine Freunde in One Piece Odyssey nicht nur Alabasta, sondern auch andere bekannte Orte ihrer Manga- beziehungsweise Anime-Reise besuchen dürfen. Im neuen Gameplay-Trailer verdichten sich nun entsprechende Anzeichen.In einer Bauchbinde heißt es dort nämlich: „In One Piece Odyssey könnt ihr die Abenteuer der Strohhutbande an ikonischen Orten des Original-Anime mit einem Rollenspiel-Twist erleben!“ Hier ist eindeutig von einer Mehrzahl an Orten die Rede, weshalb die Entwickler vermutlich auf andere beliebte Inseln aus dem One Piece-Universum zugreifen. Alabasta könnte demnach erst der Auftakt sein.Welche Orte dann wirklich im fertigen Spiel landen, welche vielleicht als DLC nachgereicht werden und auf welche Fans vergeblich warten müssen, erfahren wir dann ab dem 13. Januar, wenn One Piece Odyssey auf der PlayStation 4 und 5, der Xbox Series X | S und dem PC die Segel setzt.