One Piece Odyssey: Die Strohhüte reisen im neuen Trailer nach Water Seven

One Piece Odyssey: Die Rückkehr der Cipherpol 9

Unendliche Möglichkeiten durch die Kraft der Erinnerung

Noch gut zwei Monate müssen One Piece-Fans sich gedulden, bis sie ihre Lieblingspiraten auf einem neuen Abenteuer begleiten dürfen: Am 13. Januar sticht nämlich One Piece Odyssey in See.Stellte man ursprünglich die im One Piece-Universum neue Insel Waford vor, enthüllte man vor einiger Zeit, dass Ruffy und seine Crew im kommenden Videospiel-Ableger mit der Kraft der Erinnerung auch vergangene Reiseziele besuchen können. Neben dem Wüstenkönigreich Alabasta geht es nun offenbar auch zurück in den Venedig-Verschnitt Water Seven.Im neuen Trailer plätschert die Stadt des Wassers in all ihren Facetten und lässt die Strohhutpiraten ihren ersten Besuch erneut durchleben. Dabei gilt es lokale Spezialitäten zu genießen, auf dem Rücken der Yagara Bullen durch die Kanäle zu gleiten und den Bewohnern der Stadt zur Hand zu gehen.Doch der paradiesische Ausflug in die Vergangenheit wird von schwarzen Wolken verdunkelt: Lysop wird entführt und natürlich haben die Geheimagenten der Weltregierung, die sogenannte CP9 samt Taubenzüchter und Leopardenfrucht-Nutzer Rob Lucci, dabei ihre Finger im Spiel. Mit Marineadmiral Aokiji alias Blauer Fasan müssen sich Ruffy und seine Freunde außerdem noch einer weiteren Bedrohung in Water Seven stellen.Dafür hat die Reise in die Erinnerungen der Piraten aber auch schöne Seiten: Ein Wiedersehen mit der Flying Lamb, dem treuen Schiff der Strohhüte, dürfte das ohnehin schon hohe Wasserlevel der Stadt noch durch die ein oder andere Träne in die Höhe schießen lassen. Hoffentlich gibt es nicht schon wieder eine Aqua Laguna!Als man im Marketing rund um One Piece Odyssey den neuen Charakter Lim einführte, der die Kraft hat, Menschen ihre Erinnerungen neu durchleben zu lassen, und man anschließend die Rückkehr nach Alabasta enthüllte , dürften viele One Piece-Fans bereits geahnt haben, was das bedeutet.Mit der Vorstellung von Water Seven hat sich dieser Verdacht nun bestätigt: Das neue Abenteuer der Strohhutpiraten wird mehr als nur eine der vergangenen Anime-/Manga-Locations besuchen. Welche euch neben Alabasta und Water Seven noch erwarten, erfahrt ihr dann spätestens ab dem 13. Januar, wenn One Piece Odyssey für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S sowie den PC erscheint.