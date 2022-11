One Piece Odyssey: 6 Minuten Gameplay zeigen die Wunder von Water Seven

One Piece Odyssey: Teamangriffe und nostalgisches Wiedersehen

Weitere Schauplatz-Enthüllungen bis zum Release?

Obwohl One Piece Odyssey erst am 13. Januar 2023 erscheint, haben die Strohhüte schon eine ganz schöne Reise im Marketing-Bereich hinter sich: Erst Alabasta , jetzt Water Seven. Die Stadt des Wassers wurde bereits vor zwei Wochen als Schauplatz von One Piece Odyssey vorgestellt , bislang beschränkte man sich aber auf einige ikonische Szenen wie das Reiten auf den Yagara Bullen und Rob Luccis gefährliche Transformation zum Leopardenmenschen. Nun folgt noch einmal Gameplay aus der von Venedig inspirierten Kulisse.In dem sechsminütigen Trailer geht es kreuz und quer durch die Straßen von Water Seven und dabei darf auch ein Ausflug zur Schiffsbaukompanie Galeera natürlich nicht fehlen. Neben den rundenbasierten Kämpfen greift ihr beim Erkunden vor allem den Bewohnern der sprudelnden Metropole unter die Arme greifen. Auch die verschiedenen Fähigkeiten der Strohhutpiraten kommen hier wieder zum Einsatz.Ruffy besitzt durch seinen Gummikörper beispielsweise ein hohes Maß an Mobilität, das bei der Bewegung durch die Stadt hilft. Auch unter Tage ist dieses Talent sehr nützlich: In der Kanalisation von Water Seven hat sich nämlich die Franky-Familie breitgemacht und der Weg zum Cyborg-Oberhaupt in Badehose und Hawaiihemd ist gepflastert mit fiesen Monstern.Damit die bewältigt werden können, müsst ihr nicht nur die verstreuten Würfelfragmente sammeln, mit denen ihr den Strohhutpiraten neue Angriffe verpasst und bestehende verbessert, sondern auch die Geheimnisse von Hysteria entschlüsseln – eine Welt, die tief versteckt im Erinnerungsareal Memoria liegt.Hier trefft ihr auf überraschende Charaktere aus dem One Piece-Universum, die in der ursprünglichen Geschichte nicht an diesem Ort aufgetreten sind. Im Trailer stolpern Ruffy und seine Freunde beispielsweise über den liebenswürdigen Bentham alias Mr. 2. Das Abschließen von Hysteria-Quests soll außerdem besondere Teamangriffe freischalten, die in den Bosskämpfen besonders hilfreich sein dürften.Nachdem man als betretbare Erinnerungsorte bereits das Wüstenkönigreich Alabasta und die Wasserstadt Water Seven vorgestellt hat, erwarten Fans natürlich gespannt, welchen der bekannten Orte aus der Anime- und Manga-Vorlage als nächstes enthüllt wird. Die Auswahl bei den mittlerweile mehr als 1000 Kapiteln ist schließlich ziemlich vielfältig.Mit der Thriller Bark, der Gipfelschlacht, Impel Down, Dress Rosa, Whole Cake Island oder Wa No Kuni stehen jedenfalls noch jede Menge mögliche Fan-Lieblinge bereit. Welche es davon ins fertige Spiel schaffen, erfahren wir dann wohl in den nächsten Wochen oder spätestens am 13. Januar 2023, wenn One Piece Odyssey für die PlayStation 4 und 5, die Xbox Series X | S sowie den PC erscheint.