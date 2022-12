One Piece Odyssey: Neuer Trailer stellt Spielgrundlagen ins Rampenlicht

One Piece Odyssey: Die drei Grundpfeiler des Rollenspiels

Die wichtigsten Infos vor dem baldigen Release von One Piece Odyssey

Erst vor wenigen Tagen enthüllte man neue Schauplätze für One Piece Odyssey , nun stehen noch einmal die Spielgrundlagen des Anime-Abenteuers im Vordergrund.In einem neuen Trailer bekommt ihr daher ausführlich erklärt, welche Elemente der Piraten-Titel von anderen Rollenspielen übernimmt, welche er selbst dazugibt und warum das Spiel nicht nur für fanatische Fans, sondern auch für Neueinsteiger funktionieren soll. Neben dem neuen Werbevideo dürfte euch auch die am 10. Januar 2023 erscheinende Gratis-Demo zu One Piece Odyssey bei der Kaufentscheidung helfen.Bevor es zu den spielerischen Kernkonzepten geht, beginnt der Trailer aber noch einmal mit einem kurzen Abriss der Story: Demnach stranden die Strohhüte unverhofft auf der mysteriösen Insel Waford, wo sie auf die mit der Kraft der Erinnerungsfrucht gesegneten Lim treffen. Lim entzieht den Piraten allerdings ihre Fähigkeiten, weshalb Ruffy und seine Freunde nun die Welt der Erinnerungen bereisen müssen, um zu alter Kraft zu finden.Unterfüttert wird die Geschichte von zwei Gameplay-Komponenten: Dem Kampfsystem und dem Abenteuer, das für die Erkundung steht. Zusammen bilden die drei dem Video zufolge die Grundpfeiler eines jeden Rollenspiels, weshalb man auch bei One Piece Odyssey auf das altbewährte System vertraut.Statt den üblichen Action-Raufereien serviert das kommende Videospielabenteuer der Strohhüte deshalb auch rundenbasierte Kämpfe, die mit dem klassischen Schere-Stein-Papier-Prinzip unterfüttert wurden. Befindet ihr euch nicht auf dem Schlachtfeld, könnt ihr die verschiedenen Schauplätze des Spiels erkunden, mit den dort lebenden Bewohnern sprechen und kleinere Nebenaufgaben erfüllen.Abseits von Story und Gameplay dürfte vor allem für Fans relevant sein, welches Manga-Material es denn eigentlich in das fertige Spiel schafft: Mit Alabasta, Water Seven, Marineford und Dressrosa soll One Piece Odyssey vier ikonische Schauplätze bieten – Nachschub wurde noch nicht bestätigt, könnte aber per bereits angekündigtem DLC folgen.Anstatt wie gewohnt nur die bekannten Geschichten nachzuspielen, will One Piece Odyssey allerdings alternative Szenarien produzieren, möglich gemacht durch die erwähnte Kraft der Erinnerung. Ob dieser Ansatz interessant genug ist, könnt ihr ab dem 10. Januar mit der kostenlosen Demo herausfinden, bevor One Piece Odyssey dann am 13. Januar 2023 für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S und den PC erscheint.