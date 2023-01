One Piece Odyssey: Launch-Trailer setzt kurz vor Release die Segel

One Piece Odyssey: Bühne frei für Gear 4

Kostenlose Demo ab sofort verfügbar

Übermorgen ist es endlich so weit, dann dürfen Piraten-Fans auf der ganzen Welt ihre liebste Crew in One Piece Odyssey auf alte und neue Abenteuer begleiten und digitale Gewässer besegeln.Um die sich wie ein Gummimensch dehnende Wartezeit etwas kürzer erscheinen zu lassen, hat Publisher Bandai Namco nun den Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Der hat nicht nur eine ganz besondere musikalische Untermalung, sondern wirft auch nochmal einen Blick auf die verschiedenen Stationen der Strohhüte in One Piece Odyssey.Das Werbevideo kurz vor dem Release von One Piece Odyssey beginnt nostalgisch: Mit der Erinnerung an das 25-jährige Jubiläum, dass der erfolgreichste Manga der Welt von Eiichiro Oda dieses Jahr feiert, und einer orchestralen Variante des berühmten Intro-Songs „We Are!“ von Motoi Sakuraba, holt man vor allem eingefleischte Fans des Piraten-Epos ab.Was die Schauplätze des Spiels angeht, schwelgt man natürlich ebenfalls in Erinnerungen: Das Wüstenkönigreich Alabasta bekommt hier genauso einen erneuten Auftritt wie Water Seven, Dress Rosa oder die Gipfelschlacht bei Marineford. Mit der Insel Waford und den neuen Charakteren Lim und Ado würzt man das Ganze aber auch mit frischen Elementen.Die furiosen Kämpfe kommen im Launch-Trailer ebenfalls nicht zu kurz, auch wenn man sich auf die Angriffseffekte beschränkt, statt dem rundenbasierten Kampfsystem zu viel Raum zu geben. Dabei präsentiert Ruffy sogar sein Gear 4, welches im bisherigen Material zum Spiel nicht gezeigt wurde. Neben seinem aufgeplusterten Boundman nutzt der Strohhut auch den in Whole Cake eingeführten Snakeman.Wenn der Launch-Trailer bei euch für Fernweh gesorgt hat und ihr Freitag kaum noch erwarten könnt, lohnt ein Blick in die kostenlose Demo von One Piece Odyssey . Die ist seit gestern auf der PlayStation 4 und 5 sowie der Xbox Series X | S verfügbar und lässt euch bereits jetzt die ersten 1 – 2 Stunden des Spiels erleben.Kielgeholt wird euer Spielfortschritt übrigens nicht: Stattdessen könnt ihr bei der Vollversion direkt da einsteigen, wo ihr bei der Demo aufgehört habt. Als Bonus für den Abschluss der kostenlosen Probefahrt gibt es außerdem den Gegenstand „Golden Jelly“ geschenkt, den ihr natürlich ebenfalls in das vollständige Spiel übernehmen könnt.