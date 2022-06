Layers of Fears: Beliebte Horror-Serie geht weiter

Blooper Team hat noch Farbe auf dem Pinsel: Der Psycho-Horror der Layers of Fear-Reihe geht weiter. Das neue Layers of Fears will euch u.a. mit edler Optik dank Unreal Engine 5 in den Wahnsinn treiben.In Zusammenarbeit mit den Anshar Studios werkelt das vielbeschäfigte polnische Entwicklerstudio ( Observer The Medium ) am nunmehr dritten Teil der düsteren Abenteuerreihe, bei der sich alles um den besessene Künstler, geistige Gesundheit und Horrorabgründe hinter Leinwänden dreht. Plötzlich brennende Familienporträts, endlose Korridore voller Ketten, bleierne Melancholie hier, Terrorsound da – das und noch ein bisschen mehr seht ihr im brandneuen Trailer unten.Handfeste Infos zum Spiel sind dagegen noch Mangelware: Bloober Team verspricht eine "psychedelische First-Person-Horrorgeschichte mit Fokus auf spannender Erkundung und einer fesselnden Story. (...) Layers of Fears nimmt dich mit auf eine vollkommene, endgültige und gleichzeitig unvorhersehbare Reise, in die Geschichten von Künstlern, die Opfer ihrer Leidenschaft wurden. Bereite dich auf ein außergewöhnliches Horrererlebnis vor, dessen übergreifende Geschichte von den erweiterten Handlungssträngen in ein neues Licht gerückt wird."Spannend ist natürlich der versprochene Einsatz der Unreal Engine 5. Die beiden Vorgänger sahen schon schick aus, aber Teil 3 wird dem vermutlich die Krone aufsetzen – uns erwarten der Einsatz der Lighting-Technologie Lumen sowie HDR-Effekte. Layers of Fear soll früh im Jahr 2023 erscheinen – für PC (Steam plus Epic), PS5 und die Xbox-Series-Konsolen.