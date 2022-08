Layers of Fears: Gruseliger Gameplay-Trailer zeigt neue Inhalte auf der Gamescom

Layers of Fears: Neuer Anstrich für Story und Grafik

Moderne Technik für den alten Horror-Hut

Der Gameplay-Trailer zu Layers of Fears wird von Bloober Team im Zuge der Future Games Show auf der diesjährigen Spielemesse präsentiert. Er zeigt uns vor allem neue Inhalte.Während der Ankündigungs-Trailer seinen Fokus noch auf die ursprüngliche Geschichte der Layers of Fear -Reihe legte, bekommen wir im Gamescom-Trailer nun endlich etwas frisches Futter serviert. Außerdem geben die Entwickler einen Vorgeschmack davon, wie die verbesserte Technologie der Unreal Engine 5 im Spiel zum Einsatz kommt.Mit dem neuen spannungsgeladenen Story-Kapitel "The Final Note" bekommen wir einen Einblick in das Leben der Frau des Malers. Bei ihr handelt es sich um eine gescheiterte Pianistin, die sich schwört, niemals zu "einem seiner Bilder" zu werden.Während wir in einem Mix aus In-Engine-Footage und Gameplay-Aufnahmen der Spielfigur durch ein angsteinflößendes Horror-Haus folgen, ertönt die eingangs beruhigende Stimme der Frau im Hintergrund. Ihre Worte werden allerdings immer dramatischer, bis sie verspricht, die Zeichnungen "vernarbt, zerbrochen, vor der Welt versteckt, gefangen in diesem Haus" halten zu wollen. Dabei spitzt sich auch die Lage in den gruseligen Gängen des Gebäudes weiter zu, in denen plötzlich Möbelstücke durch die Gegend fliegen und wir durch einen flammenden Flur voller stählerner Ketten, die von den Wänden hängen, geführt werden.Der albtraumhafte Ausflug erscheint wie eine Ewigkeit, ehe wir kurz vor dem Ende den einzigen Hoffnungsschimmer zu Gesicht bekommen. Das Bild wird weiß und verschwommen, ehe wir auf einen lichtspendenden Leuchtturm blicken, der am Rande einer stürmischen Küste hervorragt. Diesen gab es bereits in Layers of Fear 2 , weswegen eine Verknüpfung der beiden Handlungsstränge somit vorstellbar wäre.Dank einigen technischen Verbesserungen soll die Neuauflage der Layers of Fear-Teile etwas an grafischem Glanz zulegen. So kommt es, dass wir in Layers of Fears mit Ray Tracing, HDR-Effekten, einer 4K-Auflösung und dem Lumen-System rechnen können. So soll der Horror-Trip sich noch intensiver und realitätsnaher anfühlen.Wir sollen uns "dank der erweiterten Handlungsstränge, die ein neues Licht auf die übergreifende Geschichte werfen, auf ein exquisites Horrorerlebnis einstellen" dürfen, heißt es in der Videobeschreibung von Layers of Fears. Für Fans von Grusel-Games gibt es in den kommenden Monaten einige spannende Highlights: Mit Killer Klowns from Outer Space: The Game bekommt eine kultige Komödie mit Horror-Vibes eine asymmetrisches Multiplayer-Adapation mit Dead by Daylight-Touch. Außerdem steht mit The Callisto Protocol, dessen neuer Trailer besonders blutige Gameplay-Szenen zeigt , ein weiterer aufregender Titel im Raum.