Layers of Fear (2023): Horror-Sammlung bekommt finalen Release-Termin und kostenlose Demo

Layers of Fear: Demo-Grusel nur für kurze Zeit

Noch im Februar verkündete Bloober Team, dass man Spieler mit dem Horror-Paketim Juni erneut schocken will, nun folgt ein konkreter Release-Termin für die Geisterbahn.Ab demdürft ihr euch demnach auf demdurch die bereits bekannten, aber frisch mit der Unreal Engine 5 aufpolierten sowie den neu hinzugefügten Inhalten von Layers of Fear gruseln. Wer schon jetzt Gänsehaut bekommen möchte, kann in einerauf Steam für kurze Zeit in die Horror-Sammlung schnuppern.Zu lange dürft ihr mit eurem Probeausflug in die Welt von Layers of Fear allerdings nicht warten: Nurum Mitternacht ist die Demo auf Steam verfügbar, danach heißt es bis zum finalen Geduld am 15. Juni warten. Spannend ist die schaurige Kostprobe dabei sowohl für alte Horror-Hasen als auch für neue Grusel-Fans.Inhaltlich geht es nämlich um, der in der neuen Geschichte des Franchises die Hauptrolle spielt. Als krönender Abschluss der bisher veröffentlichten beiden Spiele aus den Jahren 2016 und 2019 soll die neue Story alle drei Titel miteinander verbinden und auch die Schicksale der Protagonisten verknüpfen.Falls euch die Demo gefällt, müsst ihr vor dem 15. Juni aber nicht noch in Windeseile die beiden Vorgänger nachholen. Das neue Layers of Fear vereint schließlich alle Spiele samt neuer Inhalte in einem mit deraufpolierten Gesamtpaket. Gruselig wird es aktuell: Nicht wegen neuer, schockierende Inhalte, sondern weil die Entwicklung des Battle Royale bald eingestellt wird.