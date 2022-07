Goat Simulator 3: Sequel des abgedrehten Ziegen-Simulators erhält Release-Datum und verschiedene Editionen

Digital-Downgrade- & Collector's-Edition: Das ist drin! Neben der Ankündigung des Release-Datums wurden auch Details über die verschiedenen Varianten des Titels veröffentlicht. So werden neben der Standard-Edition auch eine Digital-Downgrade-Edition sowie Collector‘s-Edition verfügbar sein. Bei der Digital-Downgrade-Edition könnt ihr euch neben dem Basisspiel auf digitale Inhalte aus den verschiedenen DLCs der vergangenen Jahre sowie auf komplett neue Zusatzinhalte freuen. Für Fans, die neben einer Vorliebe für Ziegen auch noch Bock haben, wurde die "Goat in a Box Edition" vorgestellt, die neben Spiel, Soundtrack, Steelbook, Poster, Postkarten und digitalen Inhalten auch eine Plüschvariante der niedlichen Ziege mit drolligem Blick beinhaltet.



"Oh my Goat!" mögen sich Fans des chaotischen Ziegensimulators gedacht haben. Ein Monat nachdem der "dritte" Teil der Reihe angekündigt wurde, verrät das schwedische Entwicklerstudio Coffee Stain Studios mit einem neuen Trailer das Release-Datum des tierischen Sandbox-Spiels. Goat Simulator 3 soll bereits am 17. November dieses Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen."Durchgeknallter geht immer" ist anscheinend das Motto der Goat-Simulator-Reihe, in der ihr alleine oder zusammen mit Freunden als gehörnter Unruhestifter Chaos veranstaltet, Quests erfüllt, mit den Elementen experimentiert, Autos fahrt, Zeug in die Luft jagt… – aber vor allem den Menschen zeigt, wie man richtig ins Gras beißt.