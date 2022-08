Goat Simulator 3: Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Goat Simulator 3: Erkunden und zerstören

Kleidet eure Ziege, wie ihr Bock habt

Entwickler Coffee Stain präsentiert uns im Zuge der Gamescom Opening Night Live einen ersten Gameplay-Trailer zu Goat Simulator 3. Worauf können wir uns beim Sequel der Ziegen-Simulation einstellen?Angesiedelt auf der Insel San Angora warten mit dem Goat Simulator 3, dessen Name uns schnell einmal in die Irre führt, handelt es sich doch eigentlich um den zweiten Teil, eine ganze Handvoll Multiplayer-Minispiele auf uns. Mit bis zu vier Spielern sollen wir uns in dem Sandbox-Adventure austoben dürfen.Dabei sollen wir die Welt des Spiels erkunden, während wir allerhand Rätsel lösen, uns Herausforderungen stellen und dabei alles zerstören, was uns irgendwie in die Reichweite unserer Hörner kommt. Gleich sieben Minigames soll es von Beginn an geben, die wir über den Lauf des Spiels freischalten können. Darunter finden sich bekannte Modi wie King of the Hill, der Boden ist Lava oder Prop Hunt.Aber auch etwas eigensinnig klingende Variationen, beispielsweise das actiongeladene Hoofball oder ein vollkommen abgedrehtes Auto-Derby versprechen Spaß, bei dem kein Auge trocken bleiben dürfte. Um euch einen besseren Eindruck davon zu verschaffen, wie verrückt Goat Simulator 3 wirklich wird, empfehlen wir euch einen Blick in den offiziellen Gamescom-Trailer zu werfen.Noch heißer darauf, die idyllische Insel in ihren Grundfesten zu erschüttern, macht uns Creative Director Santiago Ferrero. Dieser ist "ein wenig besorgt, dass wir euch vielleicht zu viele mächtige Werkzeuge gegeben haben, um die Insel, ihre Bewohner und das Spiel im Allgemeinen zu zerstören. Aber jetzt ist es zu spät, etwas dagegen zu tun" verkündet er scherzhaft.Das gezeigte Ingame-Footage des Goat Simulator 3 zeigt außerdem, dass es uns möglich sein wird, unsere Ziege nach unseren ganz eigenen Vorlieben von Horn bis Huf anzupassen. So sollen wir uns von unseren Mitspielern optisch besser unterscheiden, während wir freudig von einer Explosion zur nächsten hüpfen. Witziger könnten die Outfits, die uns das Spiel an die Hand gibt, kaum sein. So sehen wir von rosafarbenen Tütüs, einer blonde Perrücke, Farbdosen als Schuhe oder einer mittelalterlichen Ritterrüstung so ziemlich alles, was wir uns vorstellen können. Eine der Ziegen trägt sogar ein Kostüm, welches an eine riesige, abscheuliche Banane erinnert.Ein Release-Date steht bereits seit einigen Wochen fest: Der Goat Simulator 3 erscheint am 17. November für den PC über den Epic Games Store sowie für die PS5 und die Xbox Series X|S. Schon auf dem diesjährigen Summer Game Fest konnte der Titel durch eine humorvoll aufgezogene Pardoie der ursprünglichen Ankündigung von Dead Island 2 auf sich aufmerksam machen.Letztes aktuelles Video: World Premiere Trailer Summer Game Fest