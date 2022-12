Goat Simulator 3: Trailer nutzt Material aus GTA 6-Leak, wird direkt gelöscht

Goat Simulator 3: Aus dem Leben eines NPC





NEWS: Take-Two issued a takedown notice against the Goat Simulator video, amid to a cool marketing video which showed a edited snippet of the next GTA title from the leaks back in September. pic.twitter.com/ZcLP0uXIwk



— Ben (@videotech_) December 20, 2022

Im September machte ein riesiger Leak zu Grand Theft Auto 6 die Runde, der nicht nur für Rockstar massiven Ärger bedeutete, sondern auch für Fans größtenteils völlig uninteressante Infos enthielt.Nach den Schlagzeilen verschwand das illegal ins Internet gestellte Material in der Versenkung, nur um jetzt überraschend wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit gespült zu werden, und das auf dem denkbar bizarrsten Weg: In einem Trailer zu Goat Simulator 3. Publisher Take-Two Interactive fand die Aktion vermutlich gar nicht lustig, das Video ist mittlerweile jedenfalls offline.Offiziell ist der Trailer aufgrund der Copyright-Verletzung zwar nicht mehr zu finden, fähige Spürnasen könnten aber trotzdem noch darüber stolpern. Der einminütige Clip zeigt einen Ausschnitt aus dem Leben des NPCs Shaun, der unter anderem die Ragdoll-Schule besucht. Sein Ziel: Möglichst effektiv Spieler zu unterhalten, die als abgedrehte Ziege die Spielwelt durchkämmen und seine Bewohner durch die Gegend schleudern.Shaun erzählt im Trailer von seinem Alltag und ein Großteil des Videos ist eigentlich keinen Aufreger wert, wäre da nicht gegen Ende etwa drei Sekunden ein Clip zu sehen, der aus dem GTA 6 -Leak stammt. NPC Shaun kommentiert das gezeigte Material mit den Worten: „Ich habe noch andere Aufträge, andere große Spielwelten. Ihr könnt mich tatsächlich in ein paar Videos sehen, die vor ein paar Monaten geleakt wurden.“Twitter-Nutzer Videotech hat einen Screenshot vom mittlerweile ebenfalls gelöschten Tweet geteilt, der den vom offiziellen Goat Simulator-Kanal veröffentlichten Trailer nach dem Copyright-Strike zeigt: Die Nachricht auf dem schwarzen Hintergrund ist der klassische Hinweis, dass der Copyright-Besitzer (also Take-Two Interactive) den Inhalt als Urheberrechtsverletzung wahrgenommen hat.Weder Take-Two Interactive noch Rockstar haben die Situation offiziell kommentiert und auch Coffee Stain, der Entwickler des Schabernack-Simulators, hüllt sich in Schweigen. Dass die Macher von GTA 6 über die Aktion nicht gelacht haben werden, dürfte klar sein: Schon beim eigentlichen Leak im September zeigte sich Entwicklerstudio Rockstar massiv enttäuscht . Der mutmaßliche Hacker wurde mittlerweile übrigens festgenommen