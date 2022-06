The Plucky Squire: Neu angekündigt: das coolste Spiel dieser Woche

Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - The Plucky Squire (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Devolver Digital hat es mal wieder allen gezeigt: Mit The Plucky Squire hat der Indie-Publisher ein neues Spiel vorgestellt, das einfach nur fantastisch, kreativ und witzig aussieht. Schaut es euch an!Entwickler All Possible Futures mag noch ein unbeschriebendes Blatt sein (obwohl Teammitglieder schon Erfahrung bei der Pokémon-Reihe sowie bei The Swords of DItto sammelten) – doch der Enthüllungstrailer von The Plucky Squire sieht derart charmant aus, dass man gar nicht anders kann, als die Macher mit Vorschusslorbeeren zu überhäufen. Aber seht selbst...In The Plucky Squire erlebt man die "magischen Abenteuer von Tüpfel und seinen Freunden – Figuren eines Bilderbuchs, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buchs entdecken." Und, wie ihr im Trailer erkennen konntet, sieht diese knuffige 3D-Welt mit ihren Jetpack-Flügen durchs Jugendzimmer ähnlich hinreißend aus wie der Comic-Look, wenn Tüpfel seine Schwert-, Faust- und Bogenkampf-Abenteuer im hochauflösenden Bilderbuch-Stil erlebt.Storytechnisch geht The Plucky Squire so: "Als der heimtückische Grummweil erkennt, dass er der Bösewicht des Buchs ist – dazu ausersehen, seinen Kampf gegen die Kräfte des Guten bis in alle Ewigkeit zu verlieren – schmeißt er den heldenhaften Tüpfel aus den Seiten heraus und verändert damit dauerhaft die Geschichte. Tüpfel muss sich Aufgaben stellen, wie er sie noch nie erlebt hat, wenn er seine Freunde vor Grummweils dunklen Kräften retten und den glücklichen Ausgang der Geschichte wiederherstellen möchte."Die Macher versprechen: "Springe bei diesem bezaubernden Action-Adventure zwischen 2D- und 3D-Welten, löse Rätsel, boxe gegen Dachse, fliege mit einem Raketenrucksack und genieße viele weitere reizvolle und überraschende Mini-Aufgaben, während du der Held eines lebendigen Märchenbuchs wirst." The Plucky Squire soll 2023 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Switch erscheinen. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar hübsche Screenshots für euch...