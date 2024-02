The Plucky Squire: Ingame-Trailer zeigt innovative Gameplay-Mechaniken

The Plucky Squire (Plattformer) von Devolver Digital - Bildquelle: All Possible Futures / Devolver Digital

The Plucky Squire: Ausbruch in eine neue Dimension

Eines der vielleicht am heißesten erwarteten Indie-Games des Jahres hat mit einem kleinen Gameplay-Trailer neues Feuer entfacht.hat schon vorher mit seinem cleveren Wechsel zwischen 2D- und 3D-Gameplay-Mechaniken neugierig gemacht – nun folgt ein wenig Ingame-Footage.Im etwa dreiminütigen Video wird unter anderem ein Mini-Puzzle gezeigt, das einigebeleuchtet. Ein Geheimnis bleibt jedoch weiterhin ungelüftet.In The Plucky Squire begleitet ihr das Quartett um Jot und seine Freunde. Diese sind Figuren in einem Bilderbuch, die entdecken, dass es auch außerhalb ihrer zweidimensionalen Existenz eine Welt gibt. Mithilfe eines Portals, dargestellt durch einen grünen Strudel,und fortan die ungewohnte, dreidimensionale Umgebung erkunden, die sich als ein Kinderzimmer voller Spielzeug, Puppenhäuser, aber auch ungeahnter Gefahren herausstellt.Aber auch außerhalb des Buches bleibt ebendieses für Jot und Co. ein wichtiges Element. So gelangen die Charaktere in andere Gebiete, wenn sie einfach umblättern. Sie laufen auf der Oberfläche der Seiten umher, ohne von den Geschehnissen des Inhalts beeinflusst zu werden. Gleichzeitig können aber auch, wenn eine Seite des Buches angehoben wird. Auf dieser Weise befördert Jot für die Lösung eines Rätsels eine Plattform auf ihrer Führung hin und her.The Plucky Squire wird von All Possible Futures entwickelt und erscheint bei Indie-Publisher Devolver Digital, die schon beiodereinhaben. Ein Releasedatum gibt es noch nicht, aber das Spiel soll auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC erscheinen. Einenletztes Jahr auf der gamescom schon erhaschen.