The Plucky Squire: Titelanpassung für bessere Zugänglichkeit

Mit dem selbsternannten Bilderbuch-Adventurebringt Entwickler All Possible Futures in diesem Sommer ein verzaubertes Indie-Spiel mit innovativ gestaltetem Gameplay auf den Markt. Im deutschsprachigen Raum wird das Spiel allerdings unter dem Namenerscheinen.Publisher Devolver Digital () veröffentlicht somit zum ersten Mal ein Spiel mit lokalisierten Titeln.wird das Abenteuer dementsprechend angepasst. So soll der Zugang für internationale Spieler einfacher gemacht werden.In der gemeinsamen Pressemitteilung von Entwickler und Publisher wird erwähnt, dass die lokalisierten Titel für Spieler auf der ganzen Welt leicht auszusprechen sein sollen. So heißt The Plucky Squire beispielsweise auf Französisch „Le Vaillant Petit“ oder auf Spanisch „El Escudero Valiente“; auch im Russischen und brasilianischem Portugiesisch wird der Titel angepasst. In Frankreich bekommt sogarund heißt fortan Laius. Zusammen mit einem neuen Trailer wurde der neue deutsche Titel auf dem Event Caggtus in Leipzig vorgestellt.Der Kühne Knappe Jot und seine Gefährten sind Protagonisten eines Bilderbuchs, erleben ihre Abenteuer in dem Spiel jedoch auch außerhalb. Die, je nachdem, ob sich die Helden auf den Seiten des Buches fortbewegen oder sich in die Welt drumherum wagen, wo sie sich den Gefahren eines Puppenhauses oder einer Burg aus Bauklötzen stellen müssen.Der neue Trailer verspricht eine Vielzahl an cleveren Ideen und so noch nicht gesehenen Gameplay-Elementen. Auf einen konkreten Releasetermin müssen Fans allerdings weiterhin warte. The Plucky Squire alias Der Kühne Knappe soll aber noch dieses Jahr fürerscheinen. Bis dahin können sich Indie-Fans