Skate Story: Angekündigt: Mit dem Board durch die Unterwelt

Noch so ein kleiner Coup für Publisher Devolver Digital: In Skate Story verkörpert ihr einen Dämon aus Glas und Schmerz, der lässig durch den Orkus grindet. Das Spiel sieht irre schön aus und klingt auch so.Erinnert ihr euch noch an Bound , jedes visuell betörende Ballett-Abenteuer für PS4, das wie ein Tanz durch einen zerbrechenden Fiebertraum wirkte? Programmiert übrigens von der polnischen (Ex-Demo-) Gruppe Plastic Studios, die schon mit Linger in Shadows für PS3 auffiel und mittlerweile zu Epic gehört. Doch ich schweife ab. Skate Story – ein Spiel von Sam Eng, wie Devolver Digital betont – schlägt in eine ähnliche Kerbe: Von schöner Musik der Band Blood Cultures untermalt, erkundet ein gläserner Polygon-Körper die Unterwelt, auf dem Rollbrett. Alles wirkt schön und zerbrechlich, traurig und anmutig zugleich.Bislang ist der Indie-Trip leider nur für den PC angekündigt – das Spiel soll, wie die beiden anderen Devolver-Neuvorstellungen The Plucky Squire und Anger Foot, im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Wie es zu der Situation kommt, dass man als (O-Ton) Dämon aus Glas und Schmerz durch die Zwischenwelt cruist, erklärt das Spiel so: "Der Teufel hat dir ein Skateboard mit einem einfachen Deal gegeben: Skate zum Mond und verschlinge ihn – dann kommst du frei. Ollie, kickflip und grinde durch die Asche und den Rauch der Emptylands."Und es wird noch schräger: "Skate schnell, um bösartige Dämonen zu vernichten, hilf einem Frosch und rette andere gequälte Seelen auf deiner Reise vom zerbrechlichen Anfänger zum hartgesottenen Skater. Fahre durch die neun Kreise der Unterwelt – durch Straßen und surreale Landschaften voller Vorsprünge, unheiliger Lücken und gequälter Dämonen. Erschaffe deine eigenen Herausforderungen, während du die Welt erkundest und dein Brett immer besser beherrscht. Verkauf' deine Seele für Decks, Rollen und Achsen sowie mehr als 70 Skate-Tricks. Vernichte bösartige Dämonen mit deinem 360°-Flip – oder beeindrucke sie zumindest."