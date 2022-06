Wanted: Dead: Beinharte Action made in Japan, mit Story-Trailer

Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Wanted: Dead (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Blitzende Katanas und glühende Gewehrläufe: Wanted: Dead ist beim japanischen Studio Soleil in Arbeit, Mitglieder des Teams haben eine Ninja-Gaiden-Vergangenheit. Wir haben Infos sowie einen frischen Trailer.Seid ihr bislang noch nicht mit Wanted: Dead in Berührung kommen, habt ihr einiges nachzuholen: Auf der offiziellen Seite des Entwicklers gibt es ein paar Trailer, dazu gewährt das japanische Studio, das zusammen mit Itagakis Valhalla an Devil's Third arbeitete, überraschend tiefe Einblicke – sogar mit einem ausführlichen Interview in englischer Sprache . Den neuesten Trailer zum Spiel gibt es bislang nur bei den Kollegen von IGN, wir haben ihn aber für euch hier eingebaut...Na, stecken da nicht genug trashige Figuren, Enthauptungen, Ballereien, Bösewichte und Katana-Schlitzer drin? Sogar Katzen, Kampfroboter und Kochrezepte gibt es! Wanted: Dead könnte ehrlicherweise auch ein ziemlicher Reinfall werden – doch als durch und durch japanischer Actiontitel mit reichlich Ninja-Gaiden- und Time-Crisis-Anleihen sollte man das Spiel zumindest im Auge behalten.Wanted: Dead will noch in diesem Jahr PC, PS5- und Xbox-Series-Besitzer beglücken – wir sind gespannt, ob der ambitionierte Zeitplan zu halten ist. Storytechnisch dreht sich übrigens alles um den "Berufsalltag" der Zombie-Unit, einer Elite-Polizei-Abteilung aus Hong Kong. Man spielt Lt. Hannah Stone, die einer Verschwörung auf die Schlichte kommt. Die Macher versprechen ein breites Spektrum an tödlichen Nahkampf-Manövern, dutzende Finishing-Moves, Kämpfe drinnen wie draußen sowie einen Sack voll Projektilwaffen, von der Uzi bis zum Raketenwerfer. Das dystopische Hong Kong soll Cyberpunk-Flair haben, die Kämpfe gegen Söldner, Robo-Cops und Sicherheitsteams wollen euch alles abverlangen. Kurzum: Sie versprechen Nostalgie plus Gewalt, dazu einen modernen Twist sowie einen Liebesbrief an Spielekonsolen im Allgemeinen. Na dann...