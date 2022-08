Wanted: Dead: Release des japanischen Action-Gemetzels wird verschoben

Eine Verschiebungs-Pandemie

Ein Slasher/Shooter mit Katana-Enthauptungen, Polizeigefechten und Katzen? All das verspricht Wanted: Dead, das neue Spiel des japanischen Entwicklerstudios Soleil. Ob es dieses Versprechen halten kann, wird sich noch zeigen. Das Versprechen, der Titel würde noch dieses Jahr erscheinen, wurde allerdings bereits gebrochen. So zeigt der neue Release-Date-Trailer, dass Wanted: Dead nächstes Jahr am 14. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheint.Im Spiel, von Entwicklern der Ninja-Gaiden- und Dead-or-Alive-Reihe, dreht sich alles um Lt. Hannah Stone - Mitglied in der Zombie Unit - „einer Elite-Polizeieinheit aus Hongkong, mit der Mission eine große Firmenverschwörung aufzudecken.“ Dabei prügelt ihr euch mit futuristischen Schießeisen und Nahkampfwaffen durch „Söldner, Gangmitglieder und private Militärunternehmer“. Wem dieser kleine Infohappen zusagt, der kann sich hier noch weiter Informationen zu Gemüte führen.Das gepflegte Cyberpunk-Gemetzel ist nicht der einzige Titel, der dieses Jahr der Verschiebungs-Pandemie zum Opfer fallen musste. So können auch das RPG im HarryPotter-Universum Hogwarts Legacy oder Avatar: Frontiers of Pandora und viele weitere Spiele nicht wie geplant schon dieses Jahr auf den heimischen Monitoren flackern, sondern sind bis 2023 zur Quarantäne verdonnert.Die Frage, ob die Mischung aus Third-Person-Shooter mit Hack-n-Slash- und nostalgischen Beat’em up-Mechaniken überzeugen kann, wird sich dann wohl doch erst am 14. Februar nächstes Jahr klären. So kann man seiner oder seinem Geliebten immerhin passend zum Valentinstag ein Geschenk der ganz besonderen Art präsentieren.