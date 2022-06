Wolong - Fallen Dynasty: Ninja Gaiden trifft Dynasty Warriors

Präzise und tödlich

Team Ninja hat ein Herz für blanken Stahl: Das neue Action-Spiel versetzt den Spieler in eine Dark-Fantasy-Version der Han-Dynastie, in der ein namenloser Schwertkünstler ums Überleben kämpft.Nioh-Produzent Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa, der Produzent hinter Bloodborne kennen sich mit der Entwicklung pfeilschneller und blutiger Scharmützel bestens aus, das wollen sie natürlich auch ihrem neuen Titel Wolong – Fallen Dynasty wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen.In der Gestalt eine namenlosen aber perfekt trainierten Schwertkämpfers sieht sich der Spieler zahllosen Dämonen und weiteren Bedrohungen gegenüber, die das China in der Zeit der Han-Dynastie mit Terror und Gewalt überziehen. Das kann der stolze Recke so nicht stehenlassen und greift beherzt zur Waffe. Natürlich sind im Kampf gegen die schier übermächtige Gegnerschaft insektenartige Reflexe beim Angriff und der Verteidigung absolut unabdingbar.Die kurzen Szenen aus dem neuen Ankündigungstrailer erinnern sofort an Spiele wie Sekiro und Onimusha, der Tumult im Kampfgebiet könnte glatt einem Dynasty Warriors entsprungen sein.Es dauert zum Glück gar nicht mehr lange, bis es den dämonischen Herrschaften an den Kragen gehen kann. Wolong – Fallen Dynasty soll bereits Anfang 2023 für PC, PS4, PS4, Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich sein. Glück hat, wer einen Gamepass besitzt, denn die zünftig anmutende Keilerei ist dort direkt zum Erscheinungstermin enthalten.