Wo Long – Fallen Dynasty: TGS-Trailer und unsere Eindrücke zur PS5-Demo

Nioh mit neuem Anstrich?

Mehr für die Massen

Mit dem neuen Mix aus Sekiro und Nioh wollen die Entwickler von Koei Tecmo ins Dritte Zeitalter der chinesischen Geschichte eintauchen. Für besonders neugierige Zocker steht auf der PS5 eine zeitlich begrenzte Demo bereit.Noch auf der Gamescom gab es keine Möglichkeit das neue Actionspiel Wo Long: Fallen Dynasty anzuspielen, auf der Tokyo Game Show ist genau das nun möglich. Auch die Daheimgebliebenen haben nun die Chance, sich selber ein erstes Bild zu machen – und können genau die Demo ausprobieren, die auch auf der TGS zu sehen ist. 4Players ließ sich das nicht zweimal sagen und hat das Test-Kapitel von Wo Long gleich mal durchgespielt.In der Demo, die noch bis zum 26. September kostenlos für PSPlus-Besitzer im Store heruntergeladen werden kann, findet sich der Spieler im ersten Kapitel des Abenteuers wieder. Dabei wird nicht nur ein recht ausladendes Spielgebiet samt erster Gegner präsentiert, auch das Spiel- und Kampfsystem sowie der Einsatz des Moral-Features kann ausführlich begutachtet werden.Kenner von Spielen wie Nioh Dark Souls oder Sekiro wissen trotz wenig ausführlicher Hilfen schnell, was zu tun ist, noch bevor das Staunen über die recht stimmige Optik einsetzen kann. Denn Wo Long sieht nicht nur deutlich hübscher aus, als Nioh 1 und 2, sondern bietet auch einen schnelleren und optisch effektvolleren Spielverlauf.Dank der Ansiedlung der Story im China des Dritten Zeitalters kommen in Wo Long natürlich auch chinesische Waffen zum Einsatz, im Kampf macht das aber keinen echten Unterschied. Ein paar Kombos, bestehend aus leichten und schweren Schlägen, dazu ein, zwei Spezialangriffe und schon verabschieden sich kleinere Unholde wie von selbst.Bei größeren Kalibern können zusätzlich auf Wunsch verschiedene Zauber der gewählten Klasse gewirkt werden und wenn es ganz dicke kommt, dann ruft der Held einfach seinen mystischen Sidekick, der selbst mit härteren Kalibern recht locker aufräumt.Dabei setzt Wo Long ganz klar auf einen etwas niedriger angesetzten Schwierigkeitsgrad, als die aufgezählten Vorgängerspiele. Alleine wird es stellenweise recht fordernd, allerdings kann man entweder einen sehr starken NPC oder einen Online-Spieler herbeirufen – was in der Demo eher schlecht als recht funktioniert – und dann gemeinsam auf die Pirsch gehen.So gerüstet ist praktisch kein Gegner in der Probierversion von Wo Long eine echte Herausforderung, nur beim letzten Boss und den schnell attackierenden Tigerwesen kann es manchmal etwas eng werden. Das neue Moral-Feature ist eine nette Dreingabe, wie gut sich damit im fertigen Spiel experimentieren lässt, kann die Demo zwar nicht beantworten, aber immerhin verstehen die Spieler jetzt, was genau es damit auf sich hat.Insgesamt war der erste Blick auf Wo Long: Fallen Dynasty ein ziemlich guter, für die Spitzenklasse reicht es allerdings noch nicht ganz. Aber bis das Spiel im ersten Quartal 2023 verfügbar ist, können die Entwickler noch an ein paar Stellschrauben drehen, großen Spaß machen das Abenteuer und die Kämpfe schon jetzt. Nur die ausufernde Sammelei von zig Rüstungen mit Werten, die keiner braucht, muss unbedingt entschlackt werden.