Wo Long - Fallen Dynasty: Soulslike im alten China hat einen Release-Termin

Nach dem Team Ninja mit den ersten beiden Nioh-Spielen alle Ecken des Japans der Sengoku-Zeit ausgeleuchtet hat, geht es mit Wo Long: Fallen Dynasty nun in das China der späten Han-Dynastie.Der Ortswechsel hat auch eine personelle Veränderung mit sich gebracht: Mit an Bord ist neben den Entwicklern von Team Ninja nämlich auch Masaaki Yamagiwa, Produzent von From Software-Hit Bloodborne. Wem bei diesem Namen bereits das Wasser im Mund zusammenläuft, der darf sich freuen: Die magische Zusammenarbeit hat mit dem 3. März 2023 jetzt einen offiziellen Release-Termin.Schon im Frühjahr dürfen sich Fans knackiger Schnetzel-Feste laut Twitter also auf (fast) allen Plattformen auf eine Reise in die Vergangenheit begeben: Wo Long: Fallen Dynasty erscheint nämlich für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One, die Xbox Series X | S und den PC.Wer noch nicht bei der zeitbegrenzten Demo Ende September die Schwerter schwingen konnte, bekommt zu Release dank des Game Pass noch einmal die Gelegenheit dazu – wenn auch nicht mehr ganz kostenlos, sondern eben für den monatlichen Preis von Microsofts Abo-Service. Auf Xbox-Konsolen und dem PC landet Team Ninjas neues Baby nämlich pünktlich am 3. März im Game Pass.Auch unser Redakteur Boris hatte schon die Gelegenheit, Hand an Wo Long: Fallen Dynasty zu legen und zog größtenteils eine positive Bilanz . Spielerisch scheint der geistige Nioh-Nachfolger in China genau das zu bieten, was Fans erwarten und sich wünschen, optisch soll Wo Long seine hauseigenen Genre-Kollegen schlagen. Das Lootsystem sei allerdings nach wie vor zu überladen.Zusammen mit dem Release-Termin hat Team Ninja aber auch die Umfrageergebnisse zur Demo von Wo Long geteilt. Dort gab man Spielern die Gelegenheit, ihre allgemeinen Eindrücke zu schildern und Verbesserungsvorschläge abzugeben, von denen es einige offenbar auch ins fertige Spiel schaffen.Auf der offiziellen Website finden sich daher einige Statistiken samt Prozentangaben, die zeigen sollen, welche Aspekte Spielern wie gut gefallen haben – auch wenn Details wie die Zahl der Stimmen fehlen.Noch viel spannender ist aber, welche Anpassungen Team Ninja aus dem Feedback der Spieler herausgefiltert hat und sich nun auf die To-Do-Liste geschrieben hat. So will man bis zum Release beispielsweise die Bildrate stabilisieren und bestraft Spieler beim Sturz in einen Abgrund nicht mehr mit dem Tod, sondern zieht nur noch etwas Lebensenergie ab.