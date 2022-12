Wo Long - Fallen Dynasty: Neuer Trailer zum geistigen Nioh-Nachfolger

Wo Long: Fallen Dynasty – Gewaltige Wildschweine und menschliche Widersacher

Steelbook-Edition, Season Pass und Vorbesteller-Boni

Schon jetzt ist das Frühjahr 2023 vollgepackt mit Neuerscheinungen: Neben Fire Emblem Engag e, One Piece Odyssey und dem Remake von Resident Evil 4 wird auch Wo Long: Fallen Dynasty in den ersten Monaten des neuen Jahres auf den Markt kommen.Das nächste Spiel von Entwicklerstudio Team Ninja und in vielerlei Hinsicht der geistige Nachfolger zu den beiden Nioh -Titeln gibt sich aber schon jetzt mit einem neuen Trailer die Ehre. Dort stellen sich die zahlreichen Feinde vor, die das China der späten Han-Dynastie unsicher machen und den Protagonisten das ein ums andere Mal auf die Bretter schicken werden.Eine Mischung aus Wolf und Gorilla, ein Krokodil, ein Wildschwein: Die animalischen Angreifer sind zahlreich und dank ihrer übernatürlichen Ausmaße allesamt angsteinflößend. Doch auch die menschlichen Gegner verdienen Respekt: Wer anhand der Körpergröße auf die Stärke schließt, wird in Windeseile von einem feurigen Speer durchbohrt.Wie schon in Nioh 1 und 2 erwartet euch auch in Wo Long: Fallen Dynasty trotz Ort- und Zeitwechsel also ein knallhartes Abenteuer, bei dem der Bildschirmtod zur Lernerfahrung gehören dürfte. Die furchterregenden Feinde zeigen zumindest im aktuellen Werbevideo keine Gnade, egal ob historische Figur oder mächtige Mythengestalt.Doch Wo Longs bewaffneter Titelheld ist natürlich auch kein Sandsack und stellt sich den unzähligen Gegnern tapfer entgegen. Damit er dabei Erfolg hat, müsst ihr das schnelle Kampfsystem von Team Ninjas nächster Neuerscheinung studieren, punktgenaue Paraden ausüben und den Finger auf der Ausweichtaste haben, wenn ihr nicht gerade mit Schwertern euer Gegenüber malträtiert.Wer den Release von Wo Long: Fallen Dynasty am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und die Xbox Series X | S nach dem Trailer nicht mehr erwarten kann, sollte sich unsere Vorschau zum Action-Rollenspiel zu Gemüte führen. Alternativ sind Vorbestellungen des Titels bereits möglich.Nebst der normalen Variante wird Wo Long: Fallen Dynasty auch als Steelbook-Edition erscheinen, die abseits der Metallhülle noch zwei digitale Kopfbedeckungen enthält. Frühkäufer erhalten die Baihu-Rüstung, wer das Spiel digital vorbestellt, darf sich über die Zhuque-Rüstung freuen.Eine Digital Deluxe-Edition wird es ebenfalls geben, die neben einem digitalen Artbook und Mini-Soundtrack noch den Season Pass mit allen drei kommenden DLCs sowie die Season Pass-exklusive Quinglong-Rüstung bereithält.