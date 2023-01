Wo Long - Fallen Dynasty: 10 Minuten brandneues Gameplay zum kommenden Soulslike

Wo Long: Fallen Dynasty – Mit dem Kampfsystem auf Tuchfühlung

Wer suchet, der findet

Während der Release-Termin von Wo Long: Fallen Dynasty immer näher rückt, gibt Entwicklerstudio Team Ninja alles, um den geistigen Nioh-Nachfolger zu bewerben.Die englischsprachigen Kollegen von IGN präsentieren deshalb zehn Minuten exklusives Gameplay, in der interessierte Soulslike-Fans noch einmal in die Welt von Wo Long eintauchen dürfen. Im Fokus steht dabei nicht nur die Erkundung von malerischen Bambuswäldern, sondern vor allem das Kampfsystem mit all seinen FacettenNeben den Grundlagen wie Schlagen, Parieren und Ausweichen bedeutet das natürlich auch: Neue Waffen. Die spielen beim erfolgreichen Schnetzeln durch das alte China schließlich eine große Rolle, weshalb euch neben den gezeigten Variationen mit einem oder zwei Schwertern sowie einem an den legendären Affen Sun Wukong erinnernden überlangen Holzstab noch weitere Mordwerkzeuge erwarten.Die braucht es auch, damit ihr Kreaturen wie einem rasend-rollenden Stachelschwein oder mysteriösen Wassergeschöpfen Einhalt gebieten könnt. Eine Mischung aus Flughörnchen und Affe sowie ein kurzgeratenes Krokodil, das Steine beschwören und schleudern kann, gehören ebenfalls zu dem Kuriositätenkabinett, das euch in Wo Long: Fallen Dynasty auf Trab halten wird.Am Ende des Gameplay-Videos gibt es dann eine amüsante Todes-Compilation, die zum vermutlich knallharten Schwierigkeitsgrad des Soulslikes passt wie die Faust aufs Auge. Wer die beiden Nioh -Teile gespielt hat, der weiß, dass der Bildschirmtod in Team Ninjas Werken mit zum Gameplay-Loop gehört und der Sieg danach umso süßer schmeckt.Neben den fulminanten Auseinandersetzungen mit der Fauna von Wo Long: Fallen Dynasty, verdient auch die Flora einen genaueren Blick. Wer die Spielwelt nämlich ausgiebig erkundet, findet viele versteckte Gegenstände, die die oben erwähnten Kämpfe zumindest etwas leichter machen. Auch die an bestimmten Stellen einsetzbare Banner, die euch Buffs verleihen, finden sich nur mit einer guten Spürnase.Wer hoch gelegene Areale erreichen will, muss den optimalen Weg finden, bekommt aber glücklicherweise Unterstützung durch den Doppelsprung. Ob euch der im übertragenen Sinne auf Wolke Sieben katapultiert oder ihr eher frustriert auf den Boden der Tatsachen gebracht werdet, entscheidet sich ab dem 3. März , wenn Wo Long: Fallen Dynasty für den PC, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und die Xbox Series X | S (inklusive Game Pass) erscheint.