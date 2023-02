Wo Long - Fallen Dynasty: Endspurt zum Release mit kostenloser Demo und DLC-Belohnung

Wo Long: Fallen Dynasty – Probeversion landet auf allen Plattformen





#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!



Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the "Crouching Dragon Helmet" DLC in the full game. 🐉 pic.twitter.com/oQtKfdqKcw



— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) February 5, 2023

Trailer-Watchparty bis zum finalen Release

Während sich der Februar mit allerhand neuen Releases nähert, ist auch der März mitschon am Horizont zu sehen und verlockt Fans mit einer neuen Demo.Bereits letztes Jahr bot das Soulslike im alten China eine, die wir innatürlich ausführlich unter die Lupe nahmen. Nun bekommen interessierte Spieler abermals die Gelegenheit, ihre Klingen zu schärfen und sich gegen die fiesen Kreaturen des geistigen Nioh-Nachfolgers in den Ring zu stürzen.Ein bisschen Geduld braucht es dann aber doch noch: Die Demo zu Wo Long: Fallen Dynasty geht nämlich erstlive, wie der offizielle Twitter-Kanal des Spiels verriet. Dafür werden aber immerhin alle Plattformen bedient: Ihr dürft also sowohl auf derreinschnuppern.Was genau euch in der Demo erwartet, wollte man nicht verraten. Es steht aber zu vermuten, dass ihr den Anfang des Spiels erleben dürft, denn der erzielte Fortschritt darf dann anschließend in die Vollversion übernommen werden. Die erscheint bereits am 3. März, also nur rund anderthalb Wochen nach der Veröffentlichung des Schnupperkurses.Falls ihr bereits sicher seid, dass ihr Wo Long: Fallen Dynasty spielen wollt oder sogar bereits eine Vorbestellung aufgegeben habt, lohnt sich die Demo übrigens trotzdem. Wer sich nicht von gemeinen Gegnern ins Bockshorn jagen lässt und die Probeversion erfolgreich abschließt, bekommt dieals Belohnung.Der Release der Demo am 24. Februar ist zwar nicht mehr ganz so weit weg wie die Vollversion von Wo Long: Fallen Dynasty am 3. März, trotzdem müsst ihr noch ein bisschen Wartezeit überbrücken. Dafür bieten sich natürlich die frisch im Januar veröffentlichten Trailer an, die euch das Soulslike in mehreren Belangen noch einmal näher bringen.Zeigt euchdie Rahmenhandlung samt der Suche nach Unsterblichkeit, konzentriert sichvoll und ganz auf die knüppelharten Auseinandersetzungen mit Stachelschweinen, Steine werfenden Krokodilen und Flugaffen. Falls ihr denen in der Demo begegnet, seid ihr so zumindest mental vorbereitet.