Wo Long - Fallen Dynasty: Die wichtigsten Infos samt Release und Gameplay zum Soulslike

Wo Long: Fallen Dynasty – Release-Termin und Plattformen

Stressfreies Schnetzeln: Die Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Windows® 10, Windows® 11, 64bit Prozessor: Intel® Core™ i5-8400 oder AMD Ryzen™ 5 3400G

Intel® Core™ i5-8400 oder AMD Ryzen™ 5 3400G Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: GeForce GTX 1650 4GB oder Radeon RX 570 4GB

Betriebssystem: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Windows® 10, Windows® 11, 64bit Prozessor: Intel® Core™ i7-8700 oder AMD Ryzen™ 5 3600XT

Intel® Core™ i7-8700 oder AMD Ryzen™ 5 3600XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: GeForce RTX 2060 6GB oder Radeon RX 5700XT 8GB

Schnetzeln, Parieren und ins Gras beißen: Das Gameplay

Zusammen stirbt man weniger allein: Multiplayer und Cross-Play

Kostenloses Leid vorab: Die Demo





Blick in die Zukunft: DLCs wohin das Auge reicht

Nachdem Spieler mit einer masochistischen Ader zuletzt 2020 von Nioh 2 unterhalten wurden, erscheint mitnun endlich der geistige Nachfolger des Samurai-Soulslikes.Weil sich in drei Jahren viel verändert und das neue Projekt vontrotz einiger Parallelen auf eigenen Beinen stehen will, beantworten wir die oben aufgeführten Fragen im folgenden Artikel. Wetzt also eure Schwerter, schärft euer Reaktionsvermögen und stellt euch auf eine hoffentlich nicht frustrierende Flut an Bildschirmtoden ein.Nach drei Jahren Wartezeit ist die finale Veröffentlichung nun allerdings zum Greifen nah, denn Wo Long: Fallen Dynasty erscheint bereits am kommenden Freitag,. Bedient werden alle großen Plattformen abseits der Nintendo Switch, sprich: DerGame Pass-Besitzer dürfen am Launch-Tag ohne Extrakosten loslegen, alle anderen zahlen. Wer sich hingegen für die ausschließlich digital erhältliche Deluxe Edition entscheidet, muss 94,99 Euro hinblättern, bekommt dafür aber auch ein paar digitale Extras, darunter ein Artbook, einen Mini-Soundtrack und den Season Pass, der die zukünftigen DLCs umfasst.Damit ihr euch bei der ohnehin schon knackigen Reise durch das alte China nicht auch noch Gedanken darüber machen müsst, ob die Rechenleistung eures Computers mit der schnellen Schwertaction mitkommt, findet ihr im Folgenden die mindestens nötigen und empfohlenenfür Wo Long: Fallen Dynasty.Leider spezifiziert man auf Steam nicht, welche Leistung die angegebenen Anforderungen aus dem Spiel herauskitzeln, mindestens bei der empfohlenen Technik solltet ihr aber mit 1080p und 6o Bildern pro Sekunde rechnen können. In jedem Fall benötigt ihr, um Wo Long: Fallen Dynasty auf eurer Festplatte installieren zu können.Wie es sich für das Soulslike-Genre gehört, sind auch in Wo Long: Fallen Dynasty schnelle Reflexe und einegefragt. Denn während ihr die Spielwelt erkundet, Abkürzungen freischaltet und neue Waffen findet, stellen sich euch zahlreiche furchterregende Gegner in den Weg, die euch schon bei kurzen Momenten der Unaufmerksamkeit die Radieschen von unten betrachten lassen.Daher solltet ihr euch schnellstmöglich mit eurem Waffenarsenal vertraut machen, Angriffen ausweichen und dabei dieim Blick behalten, das Verhalten der Gegner lernen und im Idealfallbis zum Umfallen: Vor allem die Bossgegner werden sich mit einem Dauerfeuer aus Attacken nicht zurückhalten und euch Feuer unter dem Hintern machen.Eingebettet ist das schweißtreibende Gameplay dieses Mal übrigens nicht in die historische Kulisse Japans, sondern in die des. Trotzdem dürft ihr euch auf Kriegsherren und andere bekannte Persönlichkeiten der Geschichte freuen, die mit fantastischen Viechern aus der chinesischen Mythologie zu einer semi-realistischen Story verknüpft werden.Ähnlich wie beiund anderen From Software-Spielen gibt es auch in Team Ninjas Genre-Vertreter einen, bei dem ihr anderen Spielern wahlweise unter die Arme greifen oder sie behindern könnt. Kooperatives Gameplay ist mit bis zu zwei weiteren Spielern möglich, Invasionen müsst ihr jedoch alleine durchführen.ist zwar möglich, bedauerlicherweise aber. Versucht also nach Möglichkeit, auf der gleichen Konsolenfamilie zu spielen wie eure Freunde. Auf dem PC scheint es einer FAQ auf der offiziellen Website des Spiels zufolge außerdem die Besonderheit zu geben, dass kein Cross-Play zwischen dem Microsoft Store und Steam zu geben scheint. Achtet also darauf, bei welchem Anbieter ihr Wo Long: Fallen Dynasty kauft!Wer von der Flut an Infos noch nicht davongespült worden ist und sich trotzdem noch nicht entscheiden kann, ob er Wo Long: Fallen Dynasty spielen sollte oder nicht, kann diese Frage mit einer letztenbeantworten. Die ist bereits seit Freitag, dem 24. Februar online und soll interessierten Spielernzur Verfügung stehen – ihr habt also ausreichend Zeit, euren Zeh in das Wasser des Soulslikes zu tauchen.In der auf allen Plattformen verfügbaren Demo erwarten euch dann zwei frühe Level des Spiels, die noch nicht in der ersten Demo aufgetaucht sind, genauer gesagt Chapter 1: Village of Calamity und Chapter 2: Two Chivalrous Heroes. Derder Demo lässt sich mit in die Vollversion übernehmen und für den erfolgreichen Abschluss des ersten Kapitels schaltet ihr sogar den Gegenstand „Crouching Dragon Helmet“ frei.Eingefleischte Nioh-Fans dürften die DLC-Politik von Team Ninja bereits kennen und daher wenig überrascht sein, dass man bereitsangekündigt hat. Die sollen Wo Long: Fallen Dynasty auch in den kommenden Monaten frisch halten und haben neben prunkvollen Namen sogar schon ungefähre Release-Termine vorzuweisen.Der DLC „Kampf von Zhongyuan“ soll demnach voraussichtlich imerscheinen, für den DLC „Eroberer von Jiangdong“ sieht man denvor, während der DLC „Aufruhr in Jingxiang“ imzum Download bereitstehen soll. Schon jetzt weist man jedoch darauf hin, dass sich die angepeilten Termine verschieben können. Alle drei DLCs sind Teil des, der in der Digital Deluxe Edition enthalten ist, aber auch separat erworben werden kann.