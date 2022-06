Ravenlok: Ravenlok: Alice im Wunder... äh Voxel-Land

Im Spiel geht es um ein märchenhaftes Königreich, eine korrupte Herrscherin und ein junges Mädel, das eine Prophezeiung erfüllen muss – durch einen magischen Spiegel gelangt sie in ein Land voller Dunkelheit, das von der Raupenkönigin regiert wird. Natürlich wächst die kleine Heldin an ihrer Aufgabe und stellt sich in – aktuell noch etwas steril wirkenden – Echtzeitkämpfen den Scheußlichkeiten der fiesen Regentin. Was der Titel in spielerischer Sicht draufhat, ist freilich noch völlig offen – stilistisch dürfte Ravenlok aber durchaus den Geschmack von Burton-Liebhabern und anderen treffen.





Fantastische Kreaturen und ein wildes, voxeliges Land: Das verspielte Ravenlok ist eine weitere Neuankündigung der gestrigen Microsoft-Show. Wir haben für euch den Trailer und verraten, was da auf euch zukommt.Man muss kein Lewis-Carroll-Experte sein, um die offensichtlichen Parallelen zwischen Alice im Wunderland und Ravenlok, dem neuen Spiel von Cococucumber, zu erkennen. Schaut euch den Trailer unten an, und ihr wisst sofort, was Phase ist...Das kanadische Indiestudio hatte vor zweieinhalb Jahren das mäßig spannende Kinder-Diablo Riverbond abgeliefert und 2021 mit dem Abenteuer Echo Generation ein zweites Spiel im Voxel-Gewand abgeliefert. Ravenlok stellt nun das Finale von Cococucumbers Voxel-Trilogie dar – wenn es 2023 für PC (Epic) und Xbox erscheint.