Pentiment: Obsidian goes Oberbayern

Tolle Überraschung: Die Macher von Fallout: News Vegas arbeiten an einem charmanten Adventure im Holzschnitt- & Buchmalerei-Look. In Pentiment geht es um das Leben eines bayerischen Künstlergesellen im 16. Jahrhundert.Das klingt schrägt und das sieht auch so aus. Am besten, ihr gönnt euch sofort den stimmungsvollen Trailer unten (der sicher nicht jeden Geschmack trifft). Wir sind aber schon voller Vorfreude – auch weil wir mit so einem kleinen, verqueren Titel von Obsidian nicht gerechnet hatten.Es geht ins fiktive oberbayerische Dörfchen Tassing, und zwar zum Zeitpunkt des Übergangs vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Wir sehen den Helden Andreas beim Überqueren eines von Schafen bevölkerten Marktplatzes und können sogar auf seine Vergangenheit Einfluss nehmen – je nachdem, was wir bei einem frühen Dialog sagen, hat er seine Wanderjahre davor in der Toskana, in Basel oder in Flandern verbracht. Andreas betätigt sich im Spielverlauf als Buchmaler, wird dann aber im Kloster Zeuge eines Mordes. Später trifft er legendäre Philosophen, besucht den Kerker oder löst knifflige Schrifträtsel – Pentiment wirkt wie ein irrer Cocktail aus klassischem Adventure-Spaß und mittelalterlichem Wahn.Feargus Urquhart, legendärer Rollenspiel-Macher aus der Black-Isle-Zeit und jetzt Studioleiter von Obsidian verrät auf Microsofts News-Blog weitere spannende Details: "Im neuen Adventure Pentiment reisen Spieler*innen weit in die Vergangenheit – und zwar ins 16. Jahrhundert. Studio Design Director Josh Sawyer führt Regie und erzählt mit Pentiment eine fantastische Geschichte voller Mysterien. Mittelalterliche Buchmalerei, Holzschnittdrucke und die Menschheitsgeschichte inspirierten das Entwickler-Team von Obsidian, Pentiment aus der Wiege zu heben. In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Bauern und Bäuerinnen, Dieb*innen, Handwerker*innen, Mönche, Nonnen, Adlige und sogar Heilige müssen untersucht und befragt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es liegt an Dir, Andreas’ Entscheidungen zu lenken: von seinem Bildungshintergrund und seinem Lebensstil bis hin zur Art und Weise, wie er die Morde untersucht. An einem Tag gräbt er vielleicht einen toten Mönch auf dem Friedhof der Abtei aus, am nächsten lauscht er vielleicht dem Bauernklatsch bei der Damenspinnerei. Jede Entscheidung und jede Anschuldigung hat Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die eng verbundene Alpengemeinschaft auswirken."Pentiment erscheint bereits im November, und zwar auf PC (Steam), Xbox One sowie Xbox Series X|S. Ein Preis steht auch schon fest: 19,99 Euro. Den muss natürlich nur bezahlen, wer nicht schon Abonnent des Xbox Game Pass ist.